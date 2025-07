ChatGPT-Agent führt Webaufgaben nach Freigabe aus

OpenAI führt mit dem neuen Agent-Modus in ChatGPT eine Funktion ein, die eigenständig Aufgaben im Internet ausführen kann.

Der ChatGPT-Agent bündelt Funktionen, die zuvor unter „Operator“ und „Deep Research“ angeboten wurden. Nutzer können ihn beispielsweise für Reisebuchungen, Restaurantrecherchen inklusive Tischreservierung oder das Ausfüllen mehrerer Online-Formulare einsetzen. Er arbeitet auf einem virtuellen Computer, durchsucht Webseiten, trifft einfache Entscheidungen im Auftragsrahmen und führt Aktionen wie Klicken, Tippen und Absenden aus.

Der Modus wird in ChatGPT über das Menü „Tools“ > „Agent-Modus“ aktiviert. Der Agent lässt sich als digitaler Assistent einsetzen, der sich in Echtzeit anpasst und Arbeitsschritte von der Idee bis zur Umsetzung unterstützt. Über Konnektoren kann er an bestehende Workflows angebunden werden und auf zusätzliche, für die Nutzer relevante Datenquellen zugreifen. Eine Liste der in Europa verfügbaren Konnektoren stellt OpenAI bereit.

Sicherheitskontrollen und Nutzerhoheit

OpenAI betont, dass die Nutzer stets die Kontrolle behalten. Der Agent fragt vor sensiblen Schritten nach ausdrücklicher Freigabe, beispielsweise bevor Formulare abgeschickt, Käufe ausgelöst oder persönliche Angaben übermittelt werden. Hochriskante Vorgänge wie Finanztransaktionen oder Rechtsberatung werden grundsätzlich nicht ausgeführt.

Der Agent soll schädliche oder widersprüchliche Anweisungen erkennen, vor möglichen Problemen warnen und illegale Anforderungen ablehnen. Für kritische Aktionen, wie das Versenden einer E-Mail, kann der Nutzer jeden Schritt prüfen und freigeben. Weitere Einzelheiten zu den Sicherheitsmechanismen sind in einer System Card von OpenAI zu finden.

Beispiel-Prompts zum Ausprobieren:

Dinnerparty planen: „Plane ein Dinner mit sechs Gängen für 6 Personen entlang der Haupt-Handlungsstränge von „Die Geschichte der Drei Reiche“. Erstelle eine Instacart-Einkaufsliste für alle Zutaten; ich habe eine voll ausgestattete Speisekammer mit Saucen und Gewürzen, aber kein frisches Gemüse oder andere frische Zutaten. Gib die Bestellung auf und lass die Rechnung an [Adresse einfügen] ausstellen.“

Shopping: „Finde eine japanisch inspirierte Vintage-Samsara-Lampe unter 200 Euro inkl. kostenlosem Versand auf Etsy. Priorisiere hochwertige Fotos, Verkäuferbewertungen und versandbereite Artikel. Lege die 5 besten Optionen in meinen Warenkorb und gib mir je eine URL zum Vergleichen.“

Catering buchen: „Finde die bestbewerteten Hochzeits-Caterer im Großraum New York City mit einem Budget von 300 US-Dollar pro Person, Schwerpunkt asiatische Küche. Buche Tastings bei den Top 4 Anbietern, die über ihre Website Termine anbieten.“

Team-Offsite: „Plane ein Offsite für 40 Personen max. 2 Stunden (Flug oder Fahrt) von Bangkok entfernt. Ich will ein Resort-Hotel mit Tennis, On-Site Farm-to-Table Dining, 3 Nächte im Oktober, Budget 800 Euro pro Kopf.“

Präsentation/Spreadsheet: „Sammle globale Daten zur Breitband-Bepreisung (z.B. durchschnittliche Monatskosten für 1GB/100GB-Tarife von Vodafone) und zu durchschnittlichen Geschwindigkeiten für Festnetz-Internet (Speedtest Global Index). Berechne Kosten pro Mbps je Land, identifiziere die Top 5 Märkte und erstelle ein Folienset mit je einer Folie pro Land plus Vergleichsübersicht.“

Der Rollout des ChatGPT-Agenten hat im Vereinigten Königreich für Pro-, Plus- und Team-Nutzer begonnen. Der Starttermin für Deutschland wird aktuell abgestimmt. Mehr Informationen und konkrete Daten soll es in Kürze geben.

