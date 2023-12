Mein Auto des Jahres: Polestar 2

So, wir steuern auf das Ende meiner Highlights für 2023 zu und eine Sache, die ich oft im Blog teste, sind Autos. Da gab es einige Highlights und man spürt, dass sich vor allem bei Elektroautos sehr viel tut. Mein Gewinner ist hier der neue Polestar 2.

Das hier sind sehr subjektive Highlights und das ist natürlich auch in diesem Fall so. Der Polestar 2 war schon vorher einer meiner Favoriten und die neue Version macht einige Dinge besser. In erster Linie gibt es mehr Reichweite, was hier wichtig war.

Der Polestar 2 gefällt mir aber vor allem optisch weiterhin am besten, es ist eine Limousine (ich bin kein Fan von großen SUVs), es gibt eine gute Software mit vielen Apps und Diensten und es gibt viel Leistung. Ein teures, aber sehr schönes Auto.

Man merkt zwar, dass es noch eine alte Verbrenner-Plattform ist, aber Polestar hat diese gut optimiert. Es ist ein Auto, welches ich mir auch selbst als Auto vorstellen könnte, vor allem nach dem Modelljahr 2024. Doch schauen wir mal, was passiert.

Elektroautos: Nio ET5 und Hyundai Ioniq 6

Meine zweite Wahl wäre der Nio ET5, ebenfalls eine sehr ordentliche Limousine. Da war ich nur beim Preis skeptisch, denn Nio ist ein Underdog in Europa, zielt zu sehr auf die Tesla-Fans ab und ist dafür einfach eine Ecke zu teuer. Ich weiß, man würde gerne BMW, Mercedes und Co. abholen, aber das wird für Nio eher schwierig.

Der dritte Platz geht an den Hyundai Ioniq 6 und ihr erkennt schon meine Vorliebe, das neue Tesla Model 3 konnte ich in diesem Jahr leider nicht mehr testen. Das wäre noch sehr spannend gewesen, aber das hole ich dann sicher noch 2024 nach.

Und ein kleiner Bonus: Porsche Taycan. Ich hatte im Dezember mal wieder das Vergnügen, wobei das Auto selbst dieses Mal nicht im Fokus stand. Doch es ist und bleibt das für mich beste Elektroauto, auch wenn es technisch ein Update bräuchte.

Jedenfalls im Innenraum bei den Displays und der Software geht mehr, aber das wird bei Porsche dann sicher nach dem neuen Macan mit Android Automotive nach und nach passieren. Abgesehen davon ist der Taycan ein beeindruckendes Auto.

Es macht immer wieder Spaß, dieses Auto zu testen, vor allem natürlich als Turbo S, wie ich ihn gerade erst im Alltag genutzt habe. Da bin ich wirklich mal auf ein mögliches Facelift gespannt, mit dem ich 2024 rechne, das könnte gut werden.

