Mein Smartphone des Jahres: Apple iPhone 15 Pro

2024 steht vor der Tür und in diesem Jahr gibt es an dieser Stelle mal wieder eine kleine Übersicht mit ein paar persönlichen Highlights des Jahres. Ich habe mir hier mehrere Kategorien herausgesucht, heute geht es um das beste Smartphone.

Für mich ist es das Apple iPhone 15 Pro und die Sache ist sehr simpel: Es war für mich persönlich ein großes Upgrade. Ich nutze den Action Button, ich finde das Gewicht jetzt deutlich angenehmer, es liegt besser in der Hand und ist nicht mehr so kantig, sieht gleichzeitig mit dem matten Rahmen besser aus und es gibt USB C.

Dazu kommt der neue Modus mit 24 Megapixel bei der Kamera, der mir hilft, da es auch ein Arbeitsgerät ist. Wer das alles nicht nutzt und vielleicht sogar die alte und glänzende Edelstahl-Optik mag, für den ist es das kleinste Upgrade aller Zeiten.

Doch so sind Reviews in der heutigen Zeit, sie sind alle sehr subjektiv, auch wenn manche gerne einen objektiven Anstrich nutzen. Es gibt aber noch einen Punkt, der seit Jahren entscheidend ist: Apple liefert hier ein doch sehr kompaktes Flaggschiff.

Das Samsung Galaxy S23 wäre meine zweite Wahl in diesem Jahr und das Google Pixel 8 meine dritte Wahl, womit ihr schon erkennt: Ich möchte keine 6,5+ Zoll mit mir herumschleppen. Mal schauen, wie sich die 6,3 Zoll anfühlen, die für das neue iPhone 16 Pro im Raum stehen, doch im Moment genieße ich noch die 6,1 Zoll.

Apple verlangt 1.199 Euro für das iPhone 15 Pro, wer aber mehr Speicher benötigt, der muss tiefer in die Tasche greifen. Über ein Preis-Leistungs-Verhältnis muss man hier nicht diskutieren, gar keine Frage, das ist bei der Android-Konkurrenz besser.

Was eben daran liegt, dass es Konkurrenz gibt, diese fehlt bei iOS.

Ich muss aber auch sagen, dass Smartphones wirklich langweilig geworden sind, ich habe sogar meine Flaggschiff-Reihe eingestellt, obwohl ich sie 2023 gestartet habe und durchziehen wollte. Alle sind mehr oder weniger ähnlich und es ist eben sehr subjektiv, was man bevorzugt. Ein Xiaomi 13 ist zum Beispiel nicht schlechter.

Mal schauen, wie sich das langfristig entwickelt. Das Smartphone bleibt wichtig und vermutlich noch sehr viele Jahre die „Basis“ im Alltag, aber die kommenden Jahre dürften unspektakulär bleiben. Doch das ist okay, es gibt viele spannende Themen.

