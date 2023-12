Mein Spiel des Jahres: Alan Wake 2

Machen wir mit meinen Highlights des Jahres weiter, heute gibt es mein Spiel des Jahres und damit habe ich wirklich nicht gerechnet. Ich dachte, dass es sich wohl zwischen Zelda, Starfield und Spider-Man entscheiden wird, aber dem ist nicht so.

Spider-Man 2 wäre meine dritte Wahl in diesem Jahr, doch Alan Wake 2 hat mir besser gefallen, da es einfach voll mein Genre ist. Ich mag Spiele dieser Art und daher ist Spider-Man auch auf Platz 3, denn Resident Evil 4 kommt noch vorher.

Es ist zwar nur ein Remake, aber ich habe Resident Evil 4 damals nicht gespielt und für mich war es daher der erste Run in diesem Jahr. Doch die für mich vielleicht größte Überraschung: Zelda hat es nicht in die Top 3 geschafft. Und das verdient.

Breath of the Wild ist eines meiner Lieblingsspiele und als Zelda-Fan dachte ich, dass Tears of the Kingdom klar das Rennen macht. Meine Erwartungen waren aber hoch, sehr hoch, und in einem Bereich wurde ich leider doch etwas enttäuscht.

TodK ist BotW, nur größer. Ich habe aber nicht nur ein größeres und schöneres Zelda erwartet, ich wollte, wenn man schon die Basis ein zweites Mal nutzt, auch mal eine richtig gute Story haben. Diese fand ich aber am Ende doch zu langweilig.

Sie ist gut erzählt, aber es bleibt am Ende eine 0815-Geschichte, die dann auch noch aus einem fast schon spannenden Finale ein 0815-Ende macht (Oh Wunder, Zelda lebt doch irgendwie, alles ist wie vorher, yay). Die Trailer und Teaser haben für mich ein düsteres Zelda angedeutet, das wurde aber leider nicht abgeliefert.

Alan Wake 2 war nicht nur technisch beeindruckend, es lieferte auch eine geniale Atmosphäre, eine gute, wenn auch lange verwirrende Story und einen der besten Gaming-Momente (Herald of the Darkness) aller Zeiten. Und man traute sich hier und da neue Dinge, das habe ich bei den anderen Spielen doch etwas vermisst.

Kleiner Bonus, da es kein Spiel von 2023 ist, ich es aber erst 2023 gespielt habe: Ori. Diese beiden Spiele habe ich erst im Januar gezockt und hatte sie viel zu lange auf meiner Liste. Vor allem Ori and the Will of the Wisps hat bei mir am Ende zu etwas geführt, was nicht oft passiert, die Augen waren doch ein bisschen glasig.

Da das Spiel aber schon 2020 erschien, möchte ich es nicht zum Spiel des Jahres machen, denn das ist es eigentlich. Man kann mich sehr leicht mit Musk abholen und ich höre den Soundtrack noch heute. Schade, dass diese Reihe abgeschlossen ist, aber ich bin schon gespannt, ob wir 2024 das neue Spiel der Entwickler sehen.

Und noch ein Bonus, der ebenfalls mein Spiel des Jahres als Gesamtpaket wäre: Cyberpunk 2077 mit Phantom Liberty. Wäre das Spiel so und mit DLC auf den Markt gekommen, es hätte mein Favorit sein können. Doch auch Cyberpunk 2077 ist einige Jahre alt und ein DLC möchte ich nicht zum Spiel des Jahres wählen.

Allgemein kann man übrigens sagen, dass es ein absurd gutes Jahr für Spiele war, vor allem, wenn man fast alle Plattformen nutzt, was bei mir der Fall ist (beim PC allerdings nur über Handhelds). Es gäbe noch viel mehr Spiele, die man erwähnen könnte, wie Super Mario Bros. Wonder, Baldur’s Gate 3 oder Final Fantasy 16.

Ich bin mal gespannt, ob 2024 genauso intensiv wird, vermute es aber fast, denn Sony, Microsoft und Nintendo planen wohl neue Hardware für Ende des Jahres und neue Konsolen werden meistens von neuen und hochwertigen Spielen begleitet.

