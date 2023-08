Mein Tipp der Woche: Anker 3-in-1 Cube mit Apple MagSafe

Was ist „Mein Tipp der Woche“? Das ist eine persönliche Reihe von mir, in der ich einmal pro Woche einen Tipp abgeben möchte. Es ist in der Regel ein „Produkt“, mit dem ich mich gerade aktiv beschäftige und welches ich hier empfehlen möchte.

Das kann eine Serie sein, das kann ein Video bei YouTube sein, das kann ein Spiel sein, ein Kopfhörer, ein Auto, ein Armband, eine Aktivität, eine App, alles. Und es muss nicht aktuell sein, manchmal werde ich sogar sehr alte Dinge empfehlen.

Willkommen zur neuen Ausgabe. Hier geht es zur letzten Ausgabe.

Mein Tipp der Woche: Anker 3-in-1 Cube mit MagSafe

Diese Woche gibt es Zubehör, welches sich speziell an Apple-Nutzer richtet. Und zwar hat Anker vor ein paar Wochen den Anker 3-in-1 Cube mit MagSafe auf den Markt gebracht, der drei Geräte laden kann. Ein Apple iPhone mit MagSafe, eine Apple Watch und es gibt noch eine Qi-Stelle, zum Beispiel für die Apple AirPods.

Dazu ein paar Anmerkungen, denn der Cube ist mit ca. 150 Euro alles andere als ein Schnäppchen und selbst für Anker sehr teuer. Das liegt aber daran, dass man eben mit bis zu 15 Watt laden kann, da dieses Produkt von Apple selbst verifiziert wurde.

Hinzu kommt, dass das Ladegerät für die Apple Watch integriert ist und man nicht das Original von Apple irgendwie einfädeln (oft bei solchen Lösungen) muss. Und die dritte Position lädt natürlich nicht nur AirPods, sondern alles Mögliche via Qi.

Grundsätzlich bin ich mit dem Cube sehr zufrieden, vor allem mit Blick auf iOS 17 sollte das meine Lösung werden. Teuer, aber hochwertig und vielseitig. Und (wie ich finde) optisch sehr ansprechend. Allerdings habe ich mittlerweile ein „Problem“.

Seit einigen Wochen trage ich eine Apple Watch Ultra und die ist etwas zu breit für den kleinen Würfel. Man kann sie laden, aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass das nicht zuverlässig funktioniert, da die Ultra eben nicht so perfekt aufliegt. Anker hat diese 3-in-1-Lösung für eine normale Apple Watch konzipiert, das merkt man.

Mit Blick auf andere Lösungen, die ähnliche Funktionen bieten und wirklich mit MagSafe kompatibel sind (nicht einfach nur Magneten haben) ist der Preis gar nicht so extrem hoch. Falls eine Apple Watch Ultra nie für euch infrage kommt, dann kann ich den Anker 3-in-1 Cube mit MagSafe wärmstens empfehlen, sonst eher nicht.

Ich selbst weiß noch nicht, ob ich dauerhaft bei der Apple Watch Ultra bleibe, es sieht aber sehr stark danach aus, da ich sie mehr mag, als ich erwartet habe. Dazu bald mehr. Vielleicht plant Anker aber auch einen Cube, der dafür angepasst wird. Die kleine Ladeplatte an der Seite müsste eigentlich nur etwas mehr herausfahren.

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

-->