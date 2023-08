Was ist „Mein Tipp der Woche“? Das ist eine persönliche Reihe von mir, in der ich einmal pro Woche einen Tipp abgeben möchte. Es ist in der Regel ein „Produkt“, mit dem ich mich gerade aktiv beschäftige und welches ich hier empfehlen möchte.

Das kann eine Serie sein, das kann ein Video bei YouTube sein, das kann ein Spiel sein, ein Kopfhörer, ein Auto, ein Armband, eine Aktivität, eine App, alles. Und es muss nicht aktuell sein, manchmal werde ich sogar sehr alte Dinge empfehlen.

Willkommen zur neuen Ausgabe. Hier geht es zur letzten Ausgabe.

Mein Tipp der Woche: Hitman Freelancer

Diese Woche ist mein Tipp ein Spiel, bzw. genau genommen ein Modus in einem Spiel. Zwischen den ganzen Blockbustern im Frühsommer und denen im Herbst, die bald kommen, habe ich nach „leichter Kost“ für die Sommertage gesucht.

Dabei bin ich auf die Hitman-Spiele im Xbox Game Pass gestoßen und ich habe zwar damals zum Release Teil 3 gespielt, aber wollte die anderen nachholen und die Story am Stück erleben. Die kann man vergessen, ich fand sie jedenfalls eher mittelmäßig, aber die drei Teile zusammen lassen sich sehr zügig durchspielen.

Das hat jedoch Spaß gemacht, was eben nicht an der Story lag. Daher habe ich in der App. die jetzt alle drei Teile beinhaltet, etwas gestöbert und den Freelancer-Modus entdeckt. Hier spielt ihr im Roguelike-Modus mehrere Level durch. Die sind zufällig ausgewählt, wie auch die Ziele dazwischen, hier eine kurze Erklärung:

Kurz ausgedrückt: Freelancer beinhaltet das Beste von Hitman und macht es sogar noch besser, denn man startet an einem zufällig Ort in einem zufälligen Level und muss zufällig gewählte Ziele eliminieren. Und das sind teilweise auch ganz normale Passanten, die dann manchmal gar nicht so leicht alleine zu erwischen sind.

Lässt sich schwer beschreiben, es ist quasi Hitman, nur ohne Story, dafür aber mit einem besseren (in meinen Augen) Gameplay. Es ist schwerer und teilweise sogar richtig knifflig, denn man startet komplett bei 0 bei den Waffen. Wer die Hitman-Spiele mag, dem kann ich diesen Modus empfehlen, das ist sehr gut umgesetzt.

-->