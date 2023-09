Was ist „Mein Tipp der Woche“? Das ist eine persönliche Reihe von mir, in der ich einmal pro Woche einen Tipp abgeben möchte. Es ist in der Regel ein „Produkt“, mit dem ich mich gerade aktiv beschäftige und welches ich hier empfehlen möchte.

Das kann eine Serie sein, das kann ein Video bei YouTube sein, das kann ein Spiel sein, ein Kopfhörer, ein Auto, ein Armband, eine Aktivität, eine App, alles. Und es muss nicht aktuell sein, manchmal werde ich sogar sehr alte Dinge empfehlen.

Willkommen zur neuen Ausgabe. Hier geht es zur letzten Ausgabe.

Mein Tipp der Woche: Apple iPhone 15 Pro Wallpaper

Ich bin ja bei Produktankündigungen immer gespannt, wie die neuen Wallpaper auf den Neuheiten aussehen, denn hier geben sich die Hersteller viel Mühe, dass es gut zum Gerät passt. Und die Wallpaper des Apple iPhone 15 Pro sagen mir sehr zu.

Es war ja immer wieder zu lesen, dass die Farben der Titan-Modelle in diesem Jahr etwas langweilig sind, aber mich spricht sowas an und die Wallpaper passen sehr gut zu dieser zurückhaltenden Optik. Bei 9TO5Mac findet man schon alle Bilder.

Ich lade mir die Wallpaper nach den Events, nicht nur von Apple, gerne herunter und schaue sie mir live auf dem Smartphone an, welches ich nutze. So wurde zum Beispiel lange Zeit das Wallpaper von macOS Monterey mein Hintergrundbild.

Seit dieser Woche ist es das neue Wallpaper der Titan-iPhones und ich wechsle noch zwischen der blauen und dunklen Version hin und her. Vor allem auf dem Homescreen, wenn das Bild geblurrt wird, sieht das noch eine Ecke besser aus.

An dieser Stelle übrigens noch ein weiterer Tipp, denn kurz vor dem Wochenende hat der bekannte „Basic Apple Guy“ nachgelegt und ein Wallpaper veröffentlicht, was zu den Titan-Wallpapern passt. Der Download auf seiner Seite ist kostenlos.

