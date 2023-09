Was ist „Mein Tipp der Woche“? Das ist eine persönliche Reihe von mir, in der ich einmal pro Woche einen Tipp abgeben möchte. Es ist in der Regel ein „Produkt“, mit dem ich mich gerade aktiv beschäftige und welches ich hier empfehlen möchte.

Das kann eine Serie sein, das kann ein Video bei YouTube sein, das kann ein Spiel sein, ein Kopfhörer, ein Auto, ein Armband, eine Aktivität, eine App, alles. Und es muss nicht aktuell sein, manchmal werde ich sogar sehr alte Dinge empfehlen.

Willkommen zur neuen Ausgabe. Hier geht es zur letzten Ausgabe.

Mein Tipp der Woche: Jabra Elite 10

Jabra präsentierte neben dem Elite 8 Active auch ein neues Flaggschiff für 2023, den Jabra Elite 10. Mein Fokus lag zunächst auf dem Jabra Elite 8 Active, da dieser direkt erhältlich war, aber der Jabra Elite 10 könnte für einige spannend sein.

Hier gibt es nämlich ein sehr rundes Gesamtpaket für 250 Euro. Einige Marken sind in dieser Klasse schon bei 300 Euro oder mehr angekommen und die Produkte von Jabra sind auch gerne bei Angeboten dabei, daher ist das eine gute Alternative.

Doch wie schlägt sich der Jabra Elite 10 im Alltag? Gut, teilweise sehr gut. Man hört, sofern man die richtigen Quellen nutzt, dass er dem Elite 8 einen Hauch überlegen ist. Sowohl beim Sound als auch beim ANC. Aber leider hat sich Jabra dieses Mal wieder (wie beim 85t) für eine offenere Bauform beim Top-Modell entschieden.

Der Jabra Elite 10 geht zwar ins Ohr, aber nicht tief und die Bauform lässt doch Geräusche zu. Das sorgt bei mir dafür, dass das bessere ANC eigentlich nur die schlechtere Isolierung ausgleicht und in etwa auf dem Level des Elite 8 Active ist.

Mit der richtigen App und Musik ist der Sound auch etwas besser, aber ich höre das nur, wenn ich wirklich genau aufpasse. Im Sport, wo der Sitz gleichzeitig etwas schlechter ist, merke ich das kaum. Hinzu kommt auch, dass ich in der Regel mit Spotify unterwegs bin, da bleibt nicht viel von Lossless Audio und Co. übrig.

Auf dem Papier ist der Jabra Elite 10 also dem Jabra Elite 8 Active überlegen und mit der richtigen App und in Ruhe daheim auch, aber wenn man das nicht nutzt, spielt es kaum eine Rolle. Und da habe ich lieber einen etwas besseren Halt.

Grundsätzlich würde ich gerne die Technik des Jabra Elite 10 nutzen, denn die 50 Euro mehr wären für mich nicht das Problem, mir ist ein Kopfhörer sehr wichtig. Es ist aber ein kleiner Schritt zurück, denn die offene Bauform sagt mir nicht so zu.

Grundsätzlich ist der Jabra Elite 10 aber mit Blick auf die Konkurrenz eine sehr gute Option auf dem Markt und daher auch mein Tipp der Woche, ich würden ihn den AirPods Pro klar vorziehen. Allerdings kommt das für mich bessere Produkt von Jabra selbst und ist technisch nicht viel schlechter und dafür 50 Euro günstiger.

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

