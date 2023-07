Was ist „Mein Tipp der Woche“? Das ist eine persönliche Reihe von mir, in der ich einmal pro Woche einen Tipp abgeben möchte. Es ist in der Regel ein „Produkt“, mit dem ich mich gerade aktiv beschäftige und welches ich hier empfehlen möchte.

Das kann eine Serie sein, das kann ein Video bei YouTube sein, das kann ein Spiel sein, ein Kopfhörer, ein Auto, ein Armband, eine Aktivität, eine App, alles. Und es muss nicht aktuell sein, manchmal werde ich sogar sehr alte Dinge empfehlen.

Willkommen zur neuen Ausgabe. Hier geht es zur letzten Ausgabe.

Mein Tipp der Woche: Diablo IV

Der Sommer ist in den letzten Wochen fast schon ein bisschen in Stress bei den neuen Spielen ausgeartet und daher landete Diablo IV zwar auf meiner PlayStation 5, da mich ein Testmuster erreichte, aber es wurde dann doch eine Weile ignoriert.

Das lag daran, dass ich zum Start quasi kaum spielen konnte und Fehlermeldungen bekam. Der Online-Zwang stört mich bis heute, das habe ich schon nach der ersten Woche aufgeschrieben. Er hat mich aber überhaupt nicht vom Spielen abgehalten.

Ganz im Gegenteil, in den letzten Tagen hat mich Diablo IV immer mehr gefesselt und macht wirklich sehr viel Spaß. Die Geschichte ist gut inszeniert, die Welt sieht großartig und detailliert aus und ist abwechslungsreich und auch das Kampfsystem und die Upgrades (ich spiele den Totenbeschwörer) sind leicht, aber auch komplex.

Ich war schon immer ein Fan der Blizzard-Spiele und hatte hohe Erwartungen an Diablo IV, die bisher voll und ganz erfüllt werden. Nur der Online-Zwang bleibt ein nerviges Übel, aber die Probleme und Wartezeiten halten sich doch in Grenzen.

Diablo IV ist, falls ihr die Reihe noch nicht kennt, ein Spiel mit einer Top-Down-Perspektive, in dem ihr euch durch eine düstere Welt kämpft. Dabei erreicht ihr immer höhere Level und somit neue Gebiete. Wobei ich sagen muss, dass der Open World-Ansatz eher mäßig ist. Er stört mich nicht, aber ich nutze ihn auch nicht.

Abgesehen von einem kleinen Ausflug, wenn etwas auf dem Weg von A nach B liegt, spiele ich das bisher einfach nur linear durch. Mal schauen, ob die Open World nach dem Finale, welches ich vermutlich dieses Wochenende erreiche, Anreize hat.

Diablo IV ist ein AAA-Spiel für ca. 70 Euro bei Amazon und kann auf der PlayStation, Xbox und dem PC gezockt werden. Mit einer Switch-Version würde ich eher nicht rechnen, denn im Vergleich zu Diablo 3 sieht dieser Titel deutlich besser aus.

Sollte eine neue Switch aber mehr Power bekommen, wäre das gut möglich.

Gute Grafik, schöne Welt, keine Bugs, sehr gute Vertonung, umfangreiches Spiel, angenehme Schwierigkeit, falls das Finale nicht komplett in die Hose geht, dann ist Diablo IV für mich eines der besten Spiele des Jahres. Ich überlege sogar gerade, ob ich es nicht sogar eine Ecke besser als Zelda finde, das weiß ich noch nicht.

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

