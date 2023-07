Was ist „Mein Tipp der Woche“? Das ist eine persönliche Reihe von mir, in der ich einmal pro Woche einen Tipp abgeben möchte. Es ist in der Regel ein „Produkt“, mit dem ich mich gerade aktiv beschäftige und welches ich hier empfehlen möchte.

Das kann eine Serie sein, das kann ein Video bei YouTube sein, das kann ein Spiel sein, ein Kopfhörer, ein Auto, ein Armband, eine Aktivität, eine App, alles. Und es muss nicht aktuell sein, manchmal werde ich sogar sehr alte Dinge empfehlen.

Willkommen zur neuen Ausgabe. Hier geht es zur letzten Ausgabe.

Mein Tipp der Woche: Apple M2 Wallpaper

Diese Woche gibt es mal wieder einen frischen Hintergrund, den ich bei Basic Apple Guy entdeckt habe, der da wirklich ein gutes Talent besitzt. Denn passend zum Apple M2 Ultra hat er eine neue Version seines M2-Wallpapers erstellt.

Es gibt eine helle und eine dunkle Version, wobei mir die dunkle deutlich mehr auf dem Desktop zusagt. Und falls ein farblicher Übergang nicht euer Ding ist, dann sind vielleicht die anderen Versionen der M2 Wallpaper-Kollektion eher euer Fall.

Minimal M2 Wallpaper Series

M2 · M2 Pro · M2 Max · M2 Ultra t.co pic.twitter.com/DrfkHnZrpo — Basic Apple Guy (@BasicAppleGuy) June 28, 2023

