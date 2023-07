Kommentar: Diablo 4 macht Spaß, aber eine Sache stört mich

2023 könnte für mich eines der besten Gaming-Jahre werden und aktuell gibt es mehr Spiele als Zeit. In den letzten Wochen fesselte mich erst das neue Zelda für einige Stunden an die Nintendo Switch und kurz danach stand Final Fantasy 16 an.

Es geht nahtlos weiter und letztes Wochenende habe ich dann endlich auch mal die Zeit für Diablo 4 gefunden. Letzten Samstag ging es los, wenn auch nur kurz, und als ich dann am Sonntag weiterspielen wollte, gab es auf einmal diese Nachricht:

Knapp ein Monat nach Launch des Spiels ne Warteschlange von 30+ Minuten. Dabei wollt ich einfach nur kurz nen Dungeon durchpflügen. Das ist jetzt nicht euer ernst, oder? 😭 #DiabloIV pic.twitter.com/Z1p6WgKtdy — HerrBeutel 👀 (@HerrBeutel) June 25, 2023

Ja, es war ein Angriff auf die Server, ich weiß. Doch es war auch nicht meine erste Fehlermeldung, schon direkt zum Start wollte ich Diablo testen und es ging nichts.

Am Montag gab es dann eine kurze Maintenance für Serverarbeiten und ich hatte am Abend, als ich nur kurz eine Partie spielen wollte, Probleme mit dem Login.

Die Online-Funktion ist überflüssig

Das Problem ist der Online-Zwang für Diablo 4, der in meinen Augen nicht nur komplett überflüssig ist, er stört auch. Die MMO-Elemente im Spiel sind ehrlich gesagt zu vernachlässigen und nicht besonders attraktiv, aber sie sind Pflicht.

Man kann Diablo 4 zwar immerhin ohne Abo auf der PS5 oder Xbox spielen, wenn auch nicht mit allen Funktionen, aber der Zwang besteht dennoch. Und wenn es dann mal Probleme mit den Servern gibt, dann ist das Spiel eben komplett tot.

Dabei ist Diablo 4 für mich bisher nach einigen Stunden ein reines Singleplayer-Spiel und ehrlich gesagt bisher auch ein sehr gutes. Doch dieser Hybrid mit dem Online-Modus stört, man kann dadurch auch nicht einfach bequem pausieren.

Diablo 4 ist bisher das beste Diablo für mich, die ersten Stunden sind wirklich sehr gut und es macht richtig Spaß. Doch genau diese neue Strategie zerstört bei mir das Spielerlebnis viel zu oft. Ich hätte mir daher zwei Modi gewünscht: Komplett Offline, inklusive normaler Pause im Spiel, und Online, für die ganzen MMO-Fans.

Wobei man da hört, dass die MMO-Elemente in Diablo 4 eher bescheiden sind.

Ich werde Diablo 4 mit Sicherheit im Laufe des Sommers durchzocken, es macht zu viel Spaß und die Story ist bisher sehr gut inszeniert, aber dieses eine Element sorgt bei mir dafür, dass das keine 9 oder 10 auf der Punkteskala werden kann.

Und das, obwohl das Spiel selbst bisher locker in diesem Bereich für mich wäre.

