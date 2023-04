Was ist „Mein Tipp der Woche“? Das ist eine persönliche Reihe von mir, in der ich einmal pro Woche einen Tipp abgeben möchte. Es ist in der Regel ein „Produkt“, mit dem ich mich gerade aktiv beschäftige und welches ich hier empfehlen möchte.

Das kann eine Serie sein, das kann ein Video bei YouTube sein, das kann ein Spiel sein, ein Kopfhörer, ein Auto, ein Armband, eine Aktivität, eine App, alles. Und es muss nicht aktuell sein, manchmal werde ich sogar sehr alte Dinge empfehlen.

Willkommen zur neuen Ausgabe. Hier geht es zur letzten Ausgabe.

Mein Tipp der Woche: Resident Evil 4 Remake

Diese Woche gibt es mal wieder ein Spiel, welches mich zum Release als Review-Code erreichte: Resident Evil 4 Remake. Ich kenne die Teile der Reihe, allerdings eher die aktuelleren, die alten RE-Spiele sind damals an mir vorbeigegangen.

Doch der aktuelle Remake-Trend kommt mir gelegen, denn ein paar Klassiker von damals, als ich als Jugendlicher andere Interessen als Gaming hatte, kann ich jetzt in Ruhe nachholen. Und Resident Evil 4 als Klassiker stand oben auf dieser Liste.

Und ja, ich weiß, warum es eines der Spiele ist, an die man bei diesem Horror-Shooter-Genre denkt. Die Story ist, nunja, wie so oft bei solchen Spielen, dann doch eher nebensächlich. Doch Gameplay und die Atmosphäre sind gelungen.

Ich habe keinen Vergleich zum Original, aber im Jahr 2023 funktioniert Resident Evil 4 mit diesem Remake hervorragend und ich kann es jedem empfehlen, der gerne Story-Horror-Singleplayer-Shooter spielt. Mit einer weitere kleinen Anmerkung.

Capcom hat nicht nur ein technisch sehr gutes Remake realisiert, man hat sich auch Mühe mit der PlayStation 5 gegeben und unterstützt die adaptiven Trigger und das haptische Feedback des DualSense-Controllers. Ich konnte wie immer zwischen der Konsole wählen und falls ihr das auch könnt: Nehmt die PS5-Version.

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

-->