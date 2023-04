Was ist „Mein Tipp der Woche“? Das ist eine persönliche Reihe von mir, in der ich einmal pro Woche einen Tipp abgeben möchte. Es ist in der Regel ein „Produkt“, mit dem ich mich gerade aktiv beschäftige und welches ich hier empfehlen möchte.

Das kann eine Serie sein, das kann ein Video bei YouTube sein, das kann ein Spiel sein, ein Kopfhörer, ein Auto, ein Armband, eine Aktivität, eine App, alles. Und es muss nicht aktuell sein, manchmal werde ich sogar sehr alte Dinge empfehlen.

Willkommen zur neuen Ausgabe. Hier geht es zur letzten Ausgabe.

Mein Tipp der Woche: Ein TV mit 75 Zoll

Letztes Jahr haben wir das Smart TV-Setup auf Mini LEDs umgestellt und ich habe hier schon erwähnt, dass wir damit sehr zufrieden sind. Es kommen derzeit zwei TVs von Samsung zum Einsatz, im Wohnzimmer ist es der QN800B von 2022.

Die Zeit des TVs ist begrenzt, denn das ist eine Leihgabe für mehrere Tests und ich habe mir daher nicht nur die Frage gestellt, ob ich die Xbox-App für Streaming mag und gerne weiter nutzen würde (ja) und wie sich Mini LEDs schlagen, noch zwei Punkte haben mich interessiert: Die Größe und die Auflösung. Beides ist neu hier.

Es ist unser erster Smart TV mit 8K-Auflösung und nach einem halben Jahr kann ich sagen, dass dieser Schritt für mich nicht notwendig ist. Der Schritt zu 4K war groß und ich will nicht zurück, aber einen Unterschied zu 8K sehe ich derzeit nicht.

Das liegt auch daran, dass es quasi keine nativen 8K-Inhalte gibt und selbst wenn ich mir diese herausgesucht habe, dann ist mir kein Unterschied zu 4K aufgefallen. Die Panel-Qualität ist viel (!) wichtiger, bei der Auflösung reicht mit 4K locker aus.

Was wir aber festgestellt haben, nachdem wir viele Jahre mit 65 Zoll unterwegs waren: 75 Zoll sind eindeutig besser. Bisher waren 65 Zoll für mich optimal, aber man gewöhnt sich an diese Größe und wenn der TV geholt wird, wird das schwer.

Ich hätte nicht gedacht, dass es so einen Unterschied macht, aber Serien und Filme machen damit nochmal deutlich mehr Spaß. Der Mehrwert ist größer, als ich das erwartet habe. Daher dürfte 2023 der Schritt zu 75 Zoll im Haushalt anstehen.

Es hängt am Ende natürlich immer vom Raum ab, aber wir haben uns beim Aufbau für den kürzeren Abstand zum TV entschieden und sitzen keine 4 Meter entfernt. Optimal ist das laut „Experten“ nicht, aber das ist uns egal, es macht mehr Spaß.

Daher lautet mein Tipp diese Woche: 75 Zoll sind das neue 65 Zoll, was jetzt sehr viele Jahre die Basis war. Ja, 65 Zoll reichen auch, aber wir sprechen hier nicht immer über vernünftige Entscheidungen, manchmal geht es um Spaß an Technik.

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

-->