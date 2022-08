Was ist „Mein Tipp der Woche“? Das ist eine persönliche Reihe von mir, in der ich einmal pro Woche einen Tipp abgeben möchte. Es ist in der Regel ein „Produkt“, mit dem ich mich gerade aktiv beschäftige und welches ich hier empfehlen möchte.

Das kann eine Serie sein, das kann ein Video bei YouTube sein, das kann ein Spiel sein, ein Kopfhörer, ein Auto, ein Armband, eine Aktivität, eine App, alles. Und es muss nicht aktuell sein, manchmal werde ich sogar sehr alte Dinge empfehlen.

Mein Tipp der Woche: Samsung-Foldables

Heute übrigens auch in Videoform:

Diese Woche geht es um zwei Produkte, das Samsung Galaxy Z Fold 4 und das Galaxy Z Flip 4. Das sind die beiden Foldables von Samsung in diesem Jahr und ich konnte diese schon seit einigen Tagen aktiv im Alltag testen. Und sie sind gut.

In den letzten Jahren hat sich da viel getan, denn die Geräte wirken mittlerweile sehr stabil, Samsung hat die Software gut angepasst und es wird immer besser, sie sind wasserdicht geworden, die Displays wurden besser und die Falte kleiner.

Beide fühlen sich mittlerweile sehr ausgereift an und ich nutze sie sehr gerne im Alltag. Das Flip eher weniger, denn ich sehe noch keinen Vorteil darin, ein minimal längeres Display in der Mitte zu falten. Macht das Gerät in der Hose nur dicker.

Ja, es sieht „cool“ aus, wenn man das wie ein altes Razr zusammenklappt, aber für mich ist das abgesehen davon kein Mehrwert. Freut mich aber, dass der Preis für dieses Modell mittlerweile sehr attraktiv ist. Und da sich nicht viel getan hat, würde ich aktuell sogar den Vorgänger für 600 bis 700 Euro empfehlen, das lohnt sich.

Für mich ist das Flip auch zu sehr Mittelklasse, vor allem bei der Kamera. Doch das hilft eben dabei, dass der Preis mittlerweile attraktiv ist. Und abgesehen von der Kamera bekommt man Highend-Hardware. Beim Flip 4 würde ich noch warten, bis der Preis sinkt. Wobei der Preissturz laut Idealo sogar schon längst begonnen hat.

Mein Highlight ist aber das Fold, was mir Jahr für Jahr mehr Spaß macht. Hier ist das große Display innen wirklich ein Mehrwert und anders. Es ist mir weiterhin ein bisschen zu dick und schwer als Daily Driver, aber wir kommen der Sache näher.

Vor allem mit dem Fold 4, selbst das minimal kleinere Design zeigt Wirkung.

Etwas schade ist nur, dass man nicht die Kamera-Hardware des Ultra-Modells bekommt. Man verzichtet auf die bessere Hauptkamera und den Periskop-Zoom. Das würde ich mir noch wünschen, denn man legt über 1.500 Euro auf den Tisch.

Das ist aber mittlerweile schon fast „okay“, denn das alles fing deutlich schlechter und bei über 2.000 Euro an. Und auch beim Fold bin ich der Meinung, dass vielen auch der Vorgänger reicht und der geht so langsam schon in Richtung 1.000 Euro.

Die Foldables von Samsung werden also immer günstiger, man sieht sie auch mal im Alltag, die Hardware wurde deutlich besser und die Software zieht so langsam auch nach. Android 12L ist da auch nochmal ein spürbarer Schritt nach vorne.

Ich habe jedenfalls von Jahr zu Jahr immer mehr das Gefühl, dass ein Foldable für mich infrage käme. Nicht als Flip-Formfaktor, das ist kein Mehrwert, da das Gerät nur kürzer, dafür aber dicker wird, aber als Fold-Formfaktor. So hat man ein kleines Tablet dabei und viele Android-Apps sind jetzt sogar schon gut dafür optimiert.

Und da Google ein eigenes Tablet plant und ein Pixel-Foldable in Planung haben soll, wird das nur besser. Mit der Software steht und fällt der Schritt nämlich.

Am Anfang war das nur interessante Technik, dann wurde sie immer besser und ich habe in diesem Jahr gemerkt, dass ich an einem Punkt bin, wo ich über so ein Gerät als Daily Driver nachdenken würde. Und das, obwohl ich das kompakte iPhone mag.

Doch das Innendisplay im Fold ist für mich ein echter Mehrwert im Vergleich zum Display im Samsung Galaxy S22 Ultra. Beim Ultra ist das Display nämlich einfach nur groß, in diesem Fall hat es ein neues Seitenverhältnis und bessere Software.

Ich war skeptisch am Anfang und ich glaube auch nicht, dass Foldables der neue Standard bei Smartphones werden (wie Samsung das gerne hätte), aber ich finde sie mittlerweile praktischer, als die übergroßen Smartphones, die nur groß sind.

Ein Fold fühlt sich eben auch mittlerweile wie ein kleines Tablet an.

Mal schauen, wohin die Reise geht. So langsam hat Samsung ja auch etwas mehr Konkurrenz, was gut und wichtig ist. Alleine wird man das nicht schaffen. Doch der Markteinstieg von Apple wäre auch wichtig, aber da arbeitet man ja bereits daran.

Kurz: Die Foldables von Samsung sind mittlerweile gut und wirken ausgereift, man hat mich von einem Skeptiker zu einem Interessierten verwandelt. Ich werde noch kein Nutzer mit einem Foldable als Daily Driver, aber ich merke, wie ich immer mehr darüber nachdenke und mir sowas langfristig mittlerweile sogar vorstellen kann.

