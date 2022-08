Samsung: Foldables werden der „Standard bei Smartphones“

Samsung hat letzte Woche zwei neue Foldables präsentiert und kurz davor von einem Maintstream-Moment dieser Produktkategorie gesprochen. Bisher etabliert man die Foldables noch fast alleine, aber die Konkurrenz steigt langsam ein.

Samsung: Galaxy Z- wird Galaxy S-Reihe überholen

Doch die interessiert Samsung nicht, man macht weiterhin Druck und will in Zukunft auch günstigere Geräte zum Falten anbieten. Und bis 2025 geht Samsung davon aus, dass über 50 Prozent der Premium-Galaxy-Smartphones faltbar sind.

Die Note-Reihe haben sie ersetzt, in den kommenden drei Jahren sollen sie also erfolgreicher als die S-Reihe sein. Laut Samsung werden Foldables dann der „neue Standard bei Smartphones“ sein. Weiß ich nicht, bin ich mir nicht ganz so sicher.

Ich glaube auch, dass Foldables eine etablierte Kategorie bis 2025 sein werden und bis 2025 könnte auch Apple dabei sein, aber werden sie dominieren? Samsung will das, denn man dominiert hier und ist technisch anderen oftmals noch überlegen.

Samsung: Da steckt auch Marketing dahinter

Doch ich glaube auch, dass hinter dieser Aussage viel Marketing von Samsung steckt, denn die Konkurrenz bei Xiaomi und BBK wird stärker und hier hat man eine Kategorie, mit der man sich abhebt. Logisch, dass man die gerne pushen will.

Und was ist dann mit der Mittelklasse oder Einsteigermodellen? Wenn man über 50 Prozent bei Premium-Modellen anpeilt, ist das noch kein großer Marktanteil. Ich bin gespannt, aber aktuell noch nicht ganz so zuversichtlich, wie das Samsung ist.

