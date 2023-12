Meine Serie des Jahres: Succession

Meine Highlights des Jahres gehen in die nächste Runde, heute sprechen wir über Serien. Da hat mich ein Hype gepackt, den ich lange ignoriert habe: Succession.

In diesem Jahr lief die finale Staffel und wir haben erst kurz vor Release mit der Serie angefangen und diese dann direkt am Stück geschaut. Leider mit mäßiger Qualität, denn WOW ist auch 2023 ein sehr miserabler Streamingdienst geblieben.

Doch das ist ein anderes Thema und ich hoffe, dass man eher früher als später die HBO-Inhalte verliert, damit man die hoffentlich in Zukunft in 4K HDR mit gutem Ton genießen kann. Zurück zu Succession, was in einem Punkt meinen Geschmack traf.

Guter Soundtrack, eine hochwertige Produktion, das ist mir alles wichtig und das ist auch alles vorhanden, aber eine Sache ist entscheidend: Story und Charaktere. Und vor allem bei der Charakterentwicklung gehört Succession durchaus an die Spitze.

Meine zweite Wahl wäre The Last of Us, wobei ich gerade erst wieder Part 1 auf der PS5 gespielt habe und ich die Umsetzung im Spiel deutlich besser finde. Nur eine Sache hat mich abgeholt: Folge 3. Diese Folge eine der besten Folgen, die ich je gesehen habe und Nick Offerman und Murray Bartlett haben mich voll abgeholt.

Das Ende mit „On The Nature Of Daylight“ im Hintergrund hat mich gepackt, wie es bisher selten bei einer Serie passiert ist. Ganz großes Kino, wirklich tolle Folge.

Und der dritte Platz? Der geht an This is Us, ebenfalls eine schöne und emotionale Serie, die wir erst in diesem Jahr entdeckt haben und die mit Memphis ebenfalls eine der besten Folgen besitzt, die ich je gesehen habe. Ihr merkt schon (wenn ihr die Serien kennt), dass ich ein Faible für tiefgründige Serien mit Emotionen habe.

