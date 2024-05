Elden Ring: „Shadow of the Erdtree“ wird die einzige Erweiterung des Spiels sein

Fans des Open-World-Action-Rollenspiels Elden Ring des japanischen Studios FromSoftware warten schon sehnsüchtig auf die Erweiterung „Shadow of the Erdtree“. Diese wird am 21. Juni für das Hauptspiel veröffentlicht.

Hidetaka Miyazaki, seines Zeichens Game Director und Präsident von FromSoftware, hat nun in einem Interview mit einer chinesischen Gamingplattform Gerüchte über eine zweite Erweiterung dementiert – soll heißen: „Shadow of the Earthtree“ werde die erste und zugleich letzte Erweiterung für Elden Ring sein.

Im Interview verrät Hidetaka Miyazaki weitere Details: Die Entwicklung der Erweiterung hat sich über einen Zeitraum von mehr als zwei Jahren erstreckt. Außerdem wollte man eine Zersplitterung der Erweiterung in viele kleine Erweiterungen vermeiden, stattdessen konzentrierte man sich auf ein großes Update.

Was den Inhalt betrifft, so ist es das Ziel, die Geschichte weiterzuführen und einige Geheimnisse und offene Fragen zu behandeln, die im Hauptspiel unbeantwortet geblieben sind.

It is the first and last DLC. We have no plans to add more content to Elden Ring. […] FromSoftware’s style of doing things is that it generally does not allow the future of an IP to be easily locked, so it is better to leave some possibilities. But as far as „Shadow of the Erdtree“ is concerned, it is the only DLC.

Elden Ring emphasizes the exploration and adventure of the big world. In order to provide such an experience, a vast and huge scene is inevitably needed. Therefore, instead of splitting it into several parts, it is better to simply make one big. If they were sold separately, the freedom of exploration and sense of adventure would be reduced.