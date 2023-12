Meine Technik des Jahres: Samsung S95C OLED TV

Womit wir beim Abschluss meiner kleinen Best of-Reihe des Jahres angekommen wären, die ich bisher in mehrere Kategorien eingeteilt habe. Heute geht es mal ganz allgemein um Technik, denn oftmals teste ich auch nur ein Produkt einer Kategorie.

Wie in diesem Fall bei TVs, deren Testaufwand mir viel zu groß ist. Daher lehne ich tatsächlich auch viele Angebote ab und schaue mir TVs nur dann an, wenn sich mal etwas mehr getan hat. Wie in diesem Fall mit den ganz neuen QD-OLED-Panels.

OLED war für mich schon früher eine spannende Technologie bei TVs, aber es gab für mich zu viele Schwächen. Die meisten Modelle waren nicht hell genug und sie haben zu stark gespiegelt. Der Samsung S95C ist der erste OLED TV, der mich aber komplett abgeholt hat und mir seit dem wirklich sehr viel Spaß im Alltag macht.

Er ist sehr hell, hat ein verdammt gutes OLED-Panel, spiegelt nicht so stark und es ist das erste Mal, dass ich mit einem OLED TV nicht ständig den Rollladen bei der großen Glasfläche heruntermache und dennoch zufrieden bin. Bisher habe ich mich für Mini-LEDs entschieden, die weiterhin gut sind, aber OLED ist einfach besser.

Eine klare Schwäche ist und bleibt das fehlende Dolby Vision, gar keine Frage. Das gibt es mit diesem Panel übrigens, wenn man den Sony A95L wählt, denn Sony hat das Panel bei Samsung Display eingekauft und zahlt die Lizenz an Dolby. Aber…

Der Samsung S95C liegt bei etwa 2.000 Euro mit 65 Zoll und das Modell von Sony ist über 1.000 Euro teurer. Da es für mich aber nur Dolby Vision als Vorteil bietet, ist der Preisunterschied zu gewaltig. So viel wäre mir der Standard auch nicht wert.

Mein Platz 2 bei den allgemeinen Technik-Highlights geht an portable Gaming-Produkte. Das neue Steam Deck OLED hat mir Spaß gemacht, das Asus Rog Ally ist spannend, auch wenn ich Windows auf diesen Geräten hasse, und PlayStation Portal gefällt mir besser als erwartet. Ich bin gespannt, was da 2024 alles kommt.

Und der dritte Platz geht an den AirFryer, den ich bereits als Tipp der Woche vor ein paar Tagen hier erwähnt habe. Ich habe früher viele positive Dinge von anderen im Alltag gehört und jetzt weiß ich auch warum, wir nutzen ihn selbst wirklich häufig.

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

-->