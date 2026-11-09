Mercedes EQE ist als Elektroauto gescheitert
Der EQE und EQS sollten der große Auftakt für das elektrische Zeitalter von Mercedes werden, doch obwohl die Branche am Anfang rasant wuchs, konnte Mercedes davon kaum profitieren. Technisch waren das sicher gute Autos, aber sie waren zu teuer, zu hässlich und am Anfang vor allem nicht hochwertig gut.
Daher wird der EQE eingestellt und ist laut JSMB nicht mehr bestellbar, Mercedes beendet die Produktion der Limousine. Eine elektrische E-Klasse kommt, wenn auch erst in einem Jahr, aber vor allem die elektrische C-Klasse dürfte dem EQE zu gefährlich geworden sein, denn sie ist günstiger und das klar bessere Auto.
Die neuen Elektroautos von Mercedes kommen mittlerweile deutlich besser an, ich gehe also davon aus, dass auch die elektrische E-Klasse, spätestens ab 2028, gut funktionieren wird. Eine elektrische S-Klasse wird übrigens folgen, damit endet dann auch die alte EQ-Ära von Mercedes (diese kommt aber etwas später).
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Solche Artikel können nur Leute abliefern die das Auto nie gefahren haben und keine Erfahrungen gesammelt haben! ERs ist zutiefst ärgerlich so einen Schrott lesen zu müssen! Der EQE ist das mit Abstand das eleganteste E-Auto von MB. Das hat man mir im Ausland nach 4 Jahren und 95000 Km zig fach bestätigt. Das es teuer war, ja, aber das ist dem Preis-Strategie Hammer des Vorstandes aus 2001/2 geschuldet. Die Verbrenner E-Klasse war und ist ein Panzer. Und da könnte ich noch viel drüber sagen.
Stimmt
Kein Wunder bei den Preisen, die Mercedes verlangt. Dazu die Qualität, wenn ich Premium zahle, will ich auch Premium. Sonst kann ich gleich zum Chinesen oder zu VW gehen, aber VW glänzt da auch nicht gerade 😉
Ich glaube, meine C-Klasse ist noch der letzte Benz mit Qualität und Charme, wobei auch hier schon zu viel harter Kunststoff verbaut ist.