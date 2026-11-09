Mercedes EQE ist als Elektroauto gescheitert

Der EQE und EQS sollten der große Auftakt für das elektrische Zeitalter von Mercedes werden, doch obwohl die Branche am Anfang rasant wuchs, konnte Mercedes davon kaum profitieren. Technisch waren das sicher gute Autos, aber sie waren zu teuer, zu hässlich und am Anfang vor allem nicht hochwertig gut.

Daher wird der EQE eingestellt und ist laut JSMB nicht mehr bestellbar, Mercedes beendet die Produktion der Limousine. Eine elektrische E-Klasse kommt, wenn auch erst in einem Jahr, aber vor allem die elektrische C-Klasse dürfte dem EQE zu gefährlich geworden sein, denn sie ist günstiger und das klar bessere Auto.

Die neuen Elektroautos von Mercedes kommen mittlerweile deutlich besser an, ich gehe also davon aus, dass auch die elektrische E-Klasse, spätestens ab 2028, gut funktionieren wird. Eine elektrische S-Klasse wird übrigens folgen, damit endet dann auch die alte EQ-Ära von Mercedes (diese kommt aber etwas später).

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