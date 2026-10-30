Mobilität

Mercedes: Nachfrage nach neuem Elektroauto überrascht alle

Oliver Schwuchow
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Die Elektroautos in Europa boomen aktuell wieder, was auch an den Spritpreisen liegt, da denken einige doch über den Wechsel nach. Wobei das bei Kunden von Mercedes vermutlich eher zweitrangig ist. Dennoch laufen die neuen Modelle mit Elektroantrieb deutlich besser und die alte EQ-Ära scheint endlich vergessen.

Der elektrische GLC ist ein Hit

Vor allem der „elektrische GLC trifft auf eine außergewöhnlich hohe Nachfrage“, wie Mercedes in der Automobilwoche betont hat. Der vollelektrische SUV ist bei uns in Europa auf mehrere Monate ausverkauft, in diesem Jahr bekommt man den GLC definitiv nicht mehr. Doch auch die Bestellbücher für 2027 füllen sich langsam.

Das Unternehmen kämpft mit einer Krise, aber es gibt Lichtblicke, auch wenn die Elektroautos nicht die Gewinnmarge der alten Verbrenner haben. Wer aber jetzt wechseln möchte und mit dem GLC liebäugelt, der muss sich vielleicht sogar bis Sommer gedulden. Einige werden womöglich sogar noch ein Jahr warten müssen.

Der Grund dafür ist nicht nur die hohe Nachfrage, sondern auch Probleme in der Produktion, man bekommt gewisse Bauteile nicht. Und der GLC scheint vor allem bei Flotten beliebt als Elektroauto zu sein, hier dominiert er derzeit die Konkurrenz. Mal schauen, wie sich dieser Trend ab 2027 auf die Geschäftszahlen auswirkt.

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