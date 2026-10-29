Mercedes kündigt elektrische E-Klasse für 2027 an

Der EQE ist Geschichte und neben der elektrischen C-Klasse (und in Zukunft der elektrischen S-Klasse), werden wir in einem Jahr auch eine elektrische E-Klasse bei Mercedes sehen. Diese soll im zweiten Halbjahr 2027 auf den Markt kommen.

Mercedes will damit ein „Statussymbol für eine Limousine“ schaffen und neue Benchmarks beim pilotierten Fahren, der Lautstärke im Innenraum und auch beim Komfort setzen. Vermutlich auch beim Preis, aber dieser ist noch nicht bekannt.

Die E-Klasse ist seit Jahren ein erfolgreiches Modell und in den Top 3 der Marke zu finden, in Deutschland sogar oft auf Platz 2, dementsprechend hoch sind auch die Erwartungen nach dem gescheiterten EQE. Sicher das wichtigste Modell für 2027.

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