Microsoft Surface Book 3 mit Intel Ice Lake angekündigt

Microsoft hat am gestrigen Nachmittag das neue Surface Book 3 offiziell vorgestellt. In der Neuauflage mit aktuellen Intel Ice Lake-Prozessoren wird es das 2-in-1 zu Preisen ab 1.799 Euro zu kaufen geben.

Microsoft hat dem neuen Surface Book 3 vor allem unter der Haube ein Upgrade verpasst. So unterscheidet sich das 2-in-1 äußerlich nicht von seinem Vorgänger und ist auch weiterhin in Größen von 13,5 und 15 Zoll mit den bekannten Auflösungen von 3.000 x 2.000 bzw. 3.240 x 2.160 Pixeln zu haben.

Neu sind hingegen die verbauten Prozessoren und Grafikchips. So setzt Micrososft auf aktuelle Intel Core i-Prozessoren der 10. Generation – genauer gesagt den Intel Core i5-1035G7 und den Core i7-1065G7 mit jeweils vier CPU-Kernen. Flankiert werden diese von 8 bis 32 GB Arbeitsspeicher und einer PCIe-SSD mit Kapazitäten zwischen 256 GB und 1 TB.

Die Privatkunden-Modelle des Surface Book 3 kommen auf Wunsch mit einer Nvidia GeForce GTX 1650 (13,5 Zoll) oder einer GeForce GTX 1660 Ti (15 Zoll) daher. Mehr Leistung gibt es im Geschäftskundenmodell, für das auch eine Nvidia Quadro RTX 3000 ausgewählt werden kann.

Microsofts neue Surface Books der dritten Generation bieten insgesamt drei USB 3.2 Gen 2-Anschlüsse – zwei davon als Typ A und einer als Typ C-Port. Dazu gibt es 2x Surface Connector, eine Klinkenbuchse und einen SD-Kartenleser. Die Laufzeit beträgt je nach Größe bis zu 15,5 oder 17,5 Stunden und mit rund 1,5 bzs. 1,9 Kilogramm sind die Modelle in etwa so schwer wie ihre Vorgänger.

Einige Konfigurationen günstiger

Da sich die Neuerungen beim Surface Book 3 in Grenzen halten, ist dieses im Vergleich mit seinem Vorgänger in einigen Konfigurationen günstiger geworden. Zwar beginnt der Einstieg erst bei 1.799 Euro, dafür kann insbesondere bei den teureren Modellen gespart werden. So kostet das neue 2-in-1 von Microsoft in der Top-Ausstattung “nur” noch 3.349 Euro – zuvor wurden 3.799 Euro fällig.

In Deutschland kann das Microsoft Surface Book 3 ab sofort beispielsweise im offiziellen Online-Shop vorbestellt werden. Die Verfügbarkeit soll allerdings erst ab dem 5. Juni gegeben sein.

