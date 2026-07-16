Midea PortaSplit wieder erhältlich: Das steckt hinter der neuen tado-Aktion

Das Kühl-Set mit der Midea PortaSplit wird ab sofort wieder in regelmäßigen Kontingenten angeboten.

Die Midea PortaSplit zählt derzeit zu den gefragtesten mobilen Klimageräten und ist vielerorts ausverkauft. Tado° hat deshalb verkündet, ab dem 16. Juli jeden Donnerstag um 15 Uhr neue Kontingente eines Kühl-Sets bereitzustellen. Man teilt allerdings nicht mit, wie groß diese Kontingente sind.

Sobald das Bundle ausverkauft ist, besteht die nächste Kaufmöglichkeit somit in der darauffolgenden Woche, wieder am selben Wochentag zur gleichen Uhrzeit. Das Angebot umfasst die Midea PortaSplit mit 12.000 BTU beziehungsweise 3,5 kW Kühlleistung sowie die Smarte Klimaanlagen-Steuerung von tado°. Die Angebote gelten jeweils nur solange der Vorrat reicht. Logisch.

Nach Angaben des Unternehmens lässt sich die Klimaanlage mit der Steuerung automatisieren und per Smartphone bedienen. Zu den Funktionen gehören unter anderem Zeitpläne, eine Fenster-Offen-Erkennung sowie eine ortsabhängige Steuerung, die das Kühlen bei Abwesenheit reduzieren soll.

PortaSplit wieder erhältlich: Wöchentliche Verkaufsaktion startet

Laut tado° kann das System zudem mit dynamischen Stromtarifen kombiniert werden. Dadurch sollen Nutzer die Kühlung bevorzugt in Zeitfenstern mit niedrigen oder sogar negativen Strompreisen nutzen können. Das Unternehmen verweist dabei insbesondere auf Zeiten mit hoher Solarstromproduktion, in denen die Strompreise zeitweise sinken.

Wichtige Informationen:

Verkaufsstart der Kontingente jeden Donnerstag um 15 Uhr

Bundle mit Midea PortaSplit und tado°-Steuerung

Preis: 1.308,99 Euro zuzüglich Versand (richtet sich nach der UVP)

zuzüglich Versand (richtet sich nach der UVP) Zusätzlich läuft bis 22. Juli ein Gewinnspiel für ein komplettes Set

Zur Midea PortaSplit bei tado° →

Wir haben das Gerät bereits mehrfach im Blog empfohlen und vor etwa zwei Jahren erstmalig vorgestellt. Midea hatte zuletzt angesichts hoher Nachfrage 200.000 Klimageräte für Europa zusätzlich produziert.

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