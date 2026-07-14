Midea schickt 200.000 PortaSplit-Klimageräte nach Europa und reagiert auf Hitzewelle

Das Unternehmen Midea liefert angesichts hoher Nachfrage 200.000 Klimageräte nach Europa. Und das ist erst der Anfang.

Die Midea-Klimasparte hat umfangreiche Lieferungen mobiler Klimageräte für den europäischen Markt gestartet. Hintergrund ist laut Unternehmen eine deutlich gestiegene Nachfrage infolge anhaltender Hitzeperioden in mehreren europäischen Ländern. Das Modell PortaSplit ist hierzulande weitgehend ausverkauft.

Nach Angaben von Midea erhielt das Werk in Wuhu beispielsweise einen kurzfristigen Auftrag eines französischen Kunden über 30.000 mobile Klimageräte. Davon seien 20.000 Geräte innerhalb kurzer Zeit produziert und versendet worden. Vom Auftragseingang bis zum ersten Versand habe die Umsetzung sieben Tage gedauert.

Midea steigert Produktion für europäische Klimageräte-Nachfrage

Laut Unternehmensangaben wurde in der Fabrik eine weitere Produktionslinie auf mobile Klimageräte umgestellt. Dadurch sei die tägliche Fertigungskapazität von 3.000 auf 6.000 Geräte erhöht worden. Für die Produktion der französischen Bestellung habe das Werk laut chinesischer Medien nach Abschluss der Materialvorbereitung 3,5 Tage benötigt.

Weitere Maßnahmen laut Midea:

Mehrere tausend Bauteile wurden für die Fertigung parallel organisiert.

Einige Materialien wurden per Luftfracht und Bahntransport beschafft.

Die mobile Split-Klimaanlage PortaSplit wird über Seewege und Bahnverbindungen nach Europa geliefert.

Lieferungen erreichen unter anderem Frankreich, Deutschland, Großbritannien, Spanien und die Niederlande.

Seit Juni verzeichnet die mobile Split-Klimaanlage PortaSplit von Midea mehr als 160.000 zusätzliche Bestellungen. Das Unternehmen erklärt, dass bereits mehr als 50 Container mit diesem Modell versendet wurden. Die Geräte sollen schrittweise an Kunden in verschiedenen europäischen Ländern ausgeliefert werden. Zu welchen Preisen sie dann bei den Kunden landen, ist allerdings noch unklar.

Ich sehe in den gemeldeten Lieferzahlen vor allem ein Beispiel dafür, wie Hersteller auf kurzfristige Veränderungen bei der Nachfrage reagieren. Die Entwicklung zeigt, dass mobile Kühlgeräte bei steigenden Temperaturen in Europa stärker in den Fokus rücken können. Wir haben das Gerät bereits mehrfach im Blog empfohlen und vor über zwei Jahren erstmalig vorgestellt.

mobiFlip zuerst in deinen Google News – jetzt als Quelle setzen

Haken setzen ↗

⋆Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.