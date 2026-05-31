Mein Tipp der Woche: Midea PortaSplit Klimaanlage

Diese Woche gibt es hier einen Evergreen im Blog, der meinen Alltag vor zwei Jahren komplett verändert hat, denn ich hasse den Sommer. Wobei Hass vielleicht etwas übertrieben ist, aber ich bin gar kein Fan von Tagen mit über 30 Grad.

Die haben wir aktuell schon geknackt, obwohl erst Mai und noch einen Monat bis Sommeranfang ist (wen interessiert noch der Klimawandel), daher ist mein Tipp der Woche die Midea PortaSplit, eine Klimaanlage, die vor allem für Mieter gut ist.

Ich hätte schwören können, dass das schon mein Tipp der Woche war, letztes Jahr war es aber nur eine allgemeine Empfehlung im Sommer. Zur PortaSplit habe ich hier genug geschrieben, sie war 2024 sogar mein Gadget des Jahres, das erspare ich euch also, klickt bei Interesse einfach auf einen der Links in diesem Beitrag.

Die PortaSplit von Midea bekommt man in der Regel schon für unter 1.000 Euro, oft unter 800 Euro, sie ist aber, vor allem wenn der Sommer losgeht und die erste Hitzewelle da ist, gerne mal ausverkauft, bei Amazon kann ich sie heute nicht sehen.

Midea gibt aber auch Obi, Bauhaus und andere Märkte an, schaut also auch immer mal lokal vorbei, dort findet man manchmal auch Angebote. Wobei diese natürlich, je heißer es wird, nachlassen. Für mich die nächsten Monate ein sehr essenzielles Produkt und diese Woche war der Startschuss, kann ich weiterhin empfehlen.

Was ist „Mein Tipp der Woche“?

Was ist „Mein Tipp der Woche“? Das ist eine persönliche Reihe von mir, in der ich einmal pro Woche einen Tipp abgeben möchte. Es ist in der Regel ein „Produkt“, mit dem ich mich gerade aktiv beschäftige und welches ich hier empfehlen möchte.

Das kann eine Serie sein, das kann ein Video bei YouTube sein, das kann ein Spiel sein, ein Kopfhörer, ein Auto, ein Armband, eine Aktivität, eine App, alles. Und es muss nicht aktuell sein, manchmal werde ich sogar sehr alte Dinge empfehlen.

Hier geht es zur letzten Ausgabe.

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