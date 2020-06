Mobvoi: Neue Smartwatch kündigt sich an

Mobvoi teasert auf Twitter, Instagram und Co. wieder eine neue Smartwatch an. In den Kommentaren wird vermutet, dass es sich um den Nachfolger der TicWatch C2 handeln soll.

Im Idealfall wird der vermeintlichen C2 damit ein Speaker, NFC und mehr RAM verpasst. Damit sollte die Smartwatch trotz des schönen Designs schneller laufen und von den Features zu TicWatch Pro 2020 und dem Lineup von 2020 aufschließen können.

Am Ende sollte der Nachfolger der C2 dann, wenn möglich weiterhin günstig wie auch der Vorgänger sein. Damit dürfte auch diese Smartwatch sich wieder gut verkaufen lassen.

Im Teaser wird angekündigt, dass Fom Function treffen soll und heute wohl die offizielle Ankündigung stattfindet. Wir blieben gespannt und halten euch natürlich auf dem Laufenden.

