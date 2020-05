Motorola edge startet in Deutschland

Motorola Edge: Kritik an Update-Politik

Das Motorola Edge und Edge+ sind offiziell und in den USA gab es in den letzten Tagen etwas Kritik an der Update-Politik von Motorola. Genau genommen wurde die Kommunikation kritisiert, denn man wollte zunächst nur ein Major-Update (also Android 11)…13. Mai 2020 JETZT LESEN →