Motorola Edge: Kritik an Update-Politik

Das Motorola Edge und Edge+ sind offiziell und in den USA gab es in den letzten Tagen etwas Kritik an der Update-Politik von Motorola. Genau genommen wurde die Kommunikation kritisiert, denn man wollte zunächst nur ein Major-Update (also Android 11) garantieren. Mittlerweile sind es zwei Major-Updates.

Das hat mal wieder die alte Diskussion „Wie lange sollten Android-Smartphones mit Updates unterstützt werden?“ aufgeworfen. Da es sich beim Motorola Edge+ um ein Smartphone für 1000 Dollar handelt, waren sich aber alle einig: Android 12 muss mindestens garantiert sein. Doch die erste Aussage lautete so:

-->

We will support with software updates as frequently and for as long as we feel it benefits our consumers. While we don’t have an absolute commitment to numbers of upgrades, Edge consumers can expect security updates every other month and an upgrade to Android 11 OS this year.