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Netflix mit Werbung wird immer beliebter

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Das günstigste Netflix-Abo mit Werbung tat sich am Anfang sehr schwer und war unbeliebt bei den Nutzern. Doch mit der Zeit änderte sich das und mittlerweile ist es sogar sehr beliebt, laut Netflix haben es 250 Millionen Nutzer gebucht.

Damit hat man die Zahl in einem Jahr mehr als verdoppelt und wir haben Anfang des Jahres erfahren, dass sich das nicht nur positiv auf den Umsatz auswirkt, sondern auch eine „massive“ Steigerung der Werbeanzeigen geplant sei.

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13. Mai 2026 | Jetzt lesen →

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