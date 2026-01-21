Netflix will die Werbung „massiv“ steigern

Netflix hat die Einnahmen mit Werbung im letzten Jahr verdoppelt und blickt schon auf einen Umsatz von 1,5 Milliarden Dollar. Nutzer zahlen also nicht nur für das Abo, man verdient auch noch etwas mit ihnen, in dem man dort Werbeanzeigen zeigt.

Doch das ist nur der Anfang, denn man sieht eine „massive“ Chance bei Netflix, so Greg Peters, und möchte sich in diesem Jahr wieder steigern. Ziel sei es, erneut um 100 Prozent zu wachsen und 2026 erstmals die 3 Milliarden Dollar zu knacken.

In diesem Jahr wird es außerdem neue Werbung geben, das hat Netflix schon 2025 bestätigt, denn man plant interaktive Werbung für die Nutzer. Diese soll im zweiten Quartal starten, so der Co-CEO heute im Rahmen der Geschäftszahlen von Netflix.

Die Werbung wird für viele Streaminganbieter also zunehmend zu einer lukrativen Einnahmequelle und man tut, was man als Unternehmen an der Börse tut, man reizt das bis zum Ende aus. Es würde mich auch nicht wundern, wenn andere Abos auch Werbung bekommen, nur etwas weniger, und nur Premium werbefrei bleiben wird.