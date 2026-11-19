Der CHIP-Netztest 2026 vergleicht erstmals vier Mobilfunknetze: Die Telekom gewinnt vor Vodafone, während 1&1 überraschend O2 überholt.

Der gemeinsam mit NET CHECK durchgeführte Test bewertet die Anbieter in den Bereichen Internet, Telefonie und Verfügbarkeit. Alle vier Mobilfunknetze erreichen mindestens die Bewertung „sehr gut“.

Im Alltag funktionieren Surfen, Telefonieren und Videostreaming laut den Testern bei sämtlichen Anbietern weitgehend zuverlässig. Größere Unterschiede gibt es bei hohen Datenraten und beim Empfang in Fernzügen.

CHIP-Netztest 2026: Die Ergebnisse im Überblick

Die Telekom verteidigt mit der Gesamtnote 1,2 ihre Spitzenposition und erhält als einziger Netzbetreiber die Bewertung „exzellent“. Vodafone verbessert sich gegenüber dem Vorjahr und folgt mit der Note 1,3.

Platz 1: Telekom – Note 1,2 (exzellent)

– Note 1,2 (exzellent) Platz 2: Vodafone – Note 1,3 (sehr gut)

– Note 1,3 (sehr gut) Platz 3: 1&1 – Note 1,4 (sehr gut)

– Note 1,4 (sehr gut) Platz 4: O2 – Note 1,5 (sehr gut)

Interessant ist vor allem der Neueinsteiger 1&1, der wiederholt punkten kann. Der Anbieter wird erstmals als eigenständiger Netzbetreiber berücksichtigt und landet direkt vor O2. Allerdings sollte man dieses Ergebnis richtig einordnen.

Das eigene Mobilfunknetz von 1&1 ist bislang vor allem in Städten verfügbar. Außerhalb der eigenen Versorgung greift der Anbieter per National Roaming auf Vodafone zurück. Ein großer Teil der Messungen fand deshalb im Vodafone-Funknetz statt. Das entspricht zwar dem tatsächlichen Kundenerlebnis, ist aber kein reiner Vergleich der eigenen Funkinfrastruktur.

Vodafone wiederum bewältigt laut CHIP die zusätzliche Belastung durch gut zwölf Millionen 1&1-Kunden, die das Netz mitnutzen, insgesamt auf hohem Niveau.

Mobilfunk auf dem Land und in der Bahn bleibt problematisch

Trotz der durchweg guten Gesamtnoten zeigen sich weiterhin deutliche Unterschiede zwischen Stadt und Land. Downloadgeschwindigkeiten von mehr als 100 Mbit/s werden in Städten wesentlich häufiger erreicht. In ländlichen Regionen müssen einzelne Mobilfunkstandorte größere Gebiete versorgen, was sich auf die verfügbaren Datenraten auswirkt.

Noch ernüchternder fallen die Ergebnisse in Fernzügen der Deutschen Bahn aus. Hier schneiden alle vier Anbieter sowohl bei der Datenübertragung als auch bei der Telefonie deutlich schlechter ab als bei den übrigen Messungen.

Ein Problem sind metallbedampfte Zugfenster, die Mobilfunksignale abschwächen. Die eingebauten Repeater sollen das ausgleichen, sind laut CHIP allerdings teilweise veraltet oder defekt. Auch die langjährige Zusammenarbeit von Telekom und Vodafone mit der Deutschen Bahn hat daran bislang wenig geändert.

Mehr als 8,8 Milliarden Messdaten ausgewertet

Für den mittlerweile 17. CHIP-Netztest wurden mehr als 8,8 Milliarden gültige Messdaten von über 2,4 Millionen Smartphones anonymisiert ausgewertet. Hinzu kamen gezielte Messungen durch NET CHECK:

17.476 Kilometer Messfahrten mit dem Auto

3.350 Kilometer Messungen in der Bahn

72 Stunden Messungen zu Fuß in Innenstädten

Insgesamt erstreckte sich die Untersuchung auf rund 255.000 Quadratkilometer.

Die Ergebnisse zeigen vor allem eines: Die Abstände zwischen den vier Netzbetreibern sind bei den Gesamtnoten inzwischen gering. Für die Wahl eines Mobilfunktarifs dürfte deshalb häufig entscheidender sein, wie gut das jeweilige Netz am eigenen Wohnort und auf regelmäßig genutzten Strecken funktioniert. Die bundesweite Bestnote hilft wenig, wenn ausgerechnet dort der Empfang schwächelt.

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