Neuer Apple TV 4K (2026): Ein Standard fehlt

Apple liefert den neuen Apple TV 4K mit frischer Hardware aus und bringt fast alle aktuellen Standards. Es gibt WLAN 7, es gibt Bluetooth 6, es gibt Thread und es gibt HDMI 2.1. Da kommt zwar bald HDMI 2.2, aber das dauert noch bis 2027.

Ein neuer Standard fehlt aber, wobei es genau genommen zwei Standards sind, die beiden neuen HDR-Formate. Konkret spreche ich von Dolby Vision 2, was vor etwa einem Jahr vorgestellt wurde, und von HDR10+ Advanced, was kurz danach folgte.

Gut, fairerweise muss man sagen, dass die beiden Standards bisher noch nicht so wirklich verfügbar sind, aber der neue Apple TV kostet immerhin 350 Euro und da ist das einigen vielleicht wichtig. Schließlich hat man so eine Box viele Jahre und ab 2027 dürfte das relevant werden, da die ersten Inhalte dafür in Entwicklung sind.

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