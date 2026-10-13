Unterhaltung

Neuer Apple TV 4K (2026): Ein Standard fehlt

Oliver Schwuchow
Von

Apple liefert den neuen Apple TV 4K mit frischer Hardware aus und bringt fast alle aktuellen Standards. Es gibt WLAN 7, es gibt Bluetooth 6, es gibt Thread und es gibt HDMI 2.1. Da kommt zwar bald HDMI 2.2, aber das dauert noch bis 2027.

Ein neuer Standard fehlt aber, wobei es genau genommen zwei Standards sind, die beiden neuen HDR-Formate. Konkret spreche ich von Dolby Vision 2, was vor etwa einem Jahr vorgestellt wurde, und von HDR10+ Advanced, was kurz danach folgte.

Gut, fairerweise muss man sagen, dass die beiden Standards bisher noch nicht so wirklich verfügbar sind, aber der neue Apple TV kostet immerhin 350 Euro und da ist das einigen vielleicht wichtig. Schließlich hat man so eine Box viele Jahre und ab 2027 dürfte das relevant werden, da die ersten Inhalte dafür in Entwicklung sind.

Smart Home · 13. Oktober 2026

Apple HomeView ist da: Doch Deutschland geht vorerst leer aus

Apple hat mit HomeView ein neues Smart-Home-Display vorgestellt, das allerdings vorerst nicht in der EU erhältlich sein wird. Das Gerät… | mehr

mobiFlip werbefrei lesen Mit deinem Plus-Abo unterstützt du unsere Arbeit direkt. Kostenlos testen ↗
Fehler melden Kommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

Mehr entdecken
The Odyssey: Datum für Streaming steht
13.10.26 · Unterhaltung
Apple äußert sich zu Siri AI in der EU
13.10.26 · Dienste
Ted Lasso: Das Warten auf die deutsche Tonspur hat ein Ende
13.10.26 · Unterhaltung
Die erste Apple Home Collection ist offiziell
13.10.26 · Smart Home
waipu.tv schnürt neues TV-Paket für 4,99 Euro im Monat
13.10.26 · Schnäppchen
Apple HomeView ist da: Doch Deutschland geht vorerst leer aus
13.10.26 · Smart Home
Apple TV 4K (2026) ist offiziell: Darauf haben wir viele Jahre gewartet
13.10.26 · Unterhaltung
ARD Mediathek und ZDF-App erhalten Updates für iOS
13.10.26 · Software
Apple HomePod mini 2 vorgestellt: Fit für die neue Ära von Siri
13.10.26 · Smart Home
Scrubs geht weiter: Datum für Staffel 2 bei Disney+ steht fest
13.10.26 · Unterhaltung
Du bist hier: Apple
mobiFlip / Unterhaltung / Neuer Apple TV 4K (2026): Ein Standard fehlt