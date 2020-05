Nokia 5.3 ab 20. Mai in Deutschland erhältlich

HMD Global bietet das Nokia 5.3 nun auch in Deutschland an. Das Mittelklasse-Smartphone ist ab dem 20. Mai zum Preis von 209 Euro erhältlich.

Rund zwei Monate nach seiner Ankündigung startet das Nokia 5.3 am 20. Mai in den deutschen Handel. Das Mittelklasse-Smartphone besitzt ein 6,55 Zoll großes Display mit einer Waterdrop-Notch und einer Auflösung von 1.600 x 720 Pixeln. Angetrieben wird es von einem flotten Qualcomm Snapdragon 665 Octa-Core-SoC, der in Kombination mit 4 GB Arbeitsspeicher verbaut wird. Der interne Speicher fasst stets 64 GB an Daten und kann per microSD-Karte erweitert werde.

Wie die meisten Smartphones heutzutage besitzt auch das Nokia 5.3 eine Quad-Kamera, deren Hauptsensor allerdings nur mit 13 Megapixeln auflöst. Er wird von einer Weitwinkelkamera (5 MP) und zwei 2-Megapixel-Sensoren für Makroaufnahmen und Tiefeninformationen flankiert. Die Frontkamera sitzt oben mittig im Display und schießt Selfies bei einer Auflösung von 8 Megapixeln.

Android One garantiert 2 Jahre Android-Updates

Abgerundet wird die Ausstattung des Nokia 5.3 von einem 4.000 mAh starken Akku. Als Betriebssystem ist Android 10 vorinstalliert und wie üblich werden dank Android One wieder Android-Updates für 2 Jahre garantiert. Sicherheitsupdates soll es gar 3 Jahre lang geben.

Ab dem 20. Mai wird das Nokia 5.3 nun auch in Deutschland verfügbar sein. Für das Mittelklasse-Smartphone werden 209 Euro veranschlagt. Vorbestellungen sind bereits möglich, wobei Käufer zwischen Varianten in Cyan Blue, Sand und Charcoal auswählen können.

