Nokia 3.1 Plus: Android 10 wird verteilt

HMD Global verteilt ab sofort auch für das Nokia 3.1 Plus ein Update auf das aktuelle Android 10. Bis die Aktualisierung auch in Deutschland verfügbar ist, wird aber wohl noch etwas Zeit vergehen.

HMD Global schreitet mit den Updates auf Android 10 weiter voran. Nun ist endlich das Nokia 3.1 Plus an der Reihe, welches ursprünglich Ende 2018 offiziell vorgestellt wurde. Anfangs noch mit Android 8.1 Oreo ausgeliefert, erhält es ab sofort seine zweite Aktualisierung.

-->

Mit Android 10 kommen allerlei neue Funktionen auf das Nokia 3.1 Plus. Zu nennen sind hier beispielsweise der systemweite Dark Mode, die überarbeitete Gestensteuerung und die neuen Smart Replies. Außerdem sind natürlich mal wieder zahlreiche neue Emojis enthalten und auch der Sicherheitspatch dürfte ein Upgrade erhalten.

Update in Deutschland erst in 1-2 Wochen

Wie üblich verteilt HMD Global das Update auf Android 10 für das Nokia 3.1 Plus in mehreren Wellen. Deutschland ist hierbei leider nicht in der ersten Welle enthalten, sodass sich Nutzer hierzulande noch etwas gedulden müssen, bis das Update auch bei ihrem Gerät eintrifft. Da der Rollout für die erste Welle allerdings schon bis zum 18. Mai abgeschlossen sein soll, wird es sich vermutlich nur um 1-2 Wochen handeln.

Teilen

-->