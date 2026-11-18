Samsung hat vor einer Weile verraten, wie man das mit der Software handhaben möchte. Einmal im Jahr kommt ein großes Update, welches die neue Version von Android nutzt, und einmal im Jahr kommt ein zweites Update, ein Punkt-Update.

One UI 9 kennen wir alle, es ist die Grundlage für die aktuellen Modelle und baut auf Android 17 von Google auf. Und mit der neuen S27-Reihe wird Anfang 2027 dann das Punkt-Update kommen, welches Samsung jetzt offiziell bestätigt hat.

One UI 9.5 startet in die Beta

Die interne Testphase für One UI 9.5 läuft schon länger, jetzt startet auch die ganz normale Beta für Nutzer – beginnend mit der S26-Reihe. An der Beta kann man auch in Deutschland teilnehmen, die neue Version kommt also ebenfalls zu uns.

Android 17 bleibt die Basis, immerhin gibt es noch kein Android 18, aber es gibt neue Funktionen von Samsung selbst. Und das sind in erster Linie einige KI- und Foto-Funktionen, aber auch bei Health hat Samsung ein paar Dinge optimiert.

Die Kamera-App hat eine neue Optik, es gibt Notizen für den Gesundheitszustand, man kann Medikamente eintragen, wir bekommen ein neues Shortcut für schnelle Einstellungen, ein „App-Schloss“ für Privatsphäre bei Apps und mehr. Details dazu findet ihr im Blogeintrag von Samsung (bisher aber nur auf Englisch verfügbar).

Das sind vermutlich noch nicht alle Funktionen von One UI 9.5, ein paar Dinge wird man sich für die S27-Reihe aufheben (vielleicht auch exklusiv anbieten). Das Abo für KI wird nicht erwähnt, dürfte dann aber mit diesem Update eingeführt werden.

mobiFlip bei Google bevorzugen – unsere Beiträge öfter sehen

Quelle wählen ↗