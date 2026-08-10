Firmware und Updates

One UI 9.5: Samsung startet Testphase für großes Android-Update

Oliver Schwuchow
Von
1 Kommentar

Samsung plant mittlerweile zwei große Updates pro Jahr, ein ganz großes, wie wir es gerade bei One UI 9 gesehen haben, das auf Android 17 basiert, und dann gibt es mit der neuen Galaxy S-Reihe ein Punkt-Update, welches im Frühjahr kommt.

Da hat Samsung jetzt laut „Tarun Vats“ die Testphase für die Galaxy S26-Reihe eingeleitet, wenn auch noch intern und noch nicht öffentlich. One UI 9.5 ist also ab sofort in den finalen Zügen der Entwicklung und dürfte Anfang 2027 kommen.

Es ist davon auszugehen, dass wir im Herbst die erste Beta für One UI 9.5 sehen werden und diese Version die Basis für die Galaxy S27-Reihe bei Samsung ist. One UI 9.5 selbst basiert natürlich weiterhin auf Android 17, da Google seit dem kein neues Update verteilt hat, bringt aber sicher einige Neuerungen von Samsung mit.

Kommentar · 9. August 2026

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  1. Matze51 💎
    sagt am

    Alles nur Zahlen….

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