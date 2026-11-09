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Samsung: Die Galaxy AI kostet schon bald Geld

Oliver Schwuchow
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1 Kommentar
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Samsung bietet die Galaxy AI zwar seit dem Start kostenlos an und hat auch betont, dass die aktuellen Funktionen kostenlos bleiben, aber man hat sich auch immer offen gehalten, dass da ein kostenpflichtiges Abo für neue Features folgt.

Jetzt hat man die Testphase für das Abo eingeleitet, wie SammyGuru berichtet, es gibt sogar erste Screenshots. Bestehende Funktionen werden in Zukunft wohl nicht mehr uneingeschränkt nutzbar sein, es kommt ein Limit, und neue Funktionen (wie KI-Videos oder eine Art KI-Agent) landen hinter einem „Max“-Abo der Galaxy AI.

Dieser Schritt kommt also nicht überraschend und Samsung ist damit auch nicht alleine, andere Anbieter haben auch Abos und die KI-Entwicklung ist teuer. Offen ist nur, wann Galaxy AI Max genau startet und was das Abo bei uns kosten wird. Meine Vermutung ist, dass wir mit der S27-Reihe weitere Details dazu bekommen werden.

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  1. Matze52 🔅
    sagt am

    Werde nie 1 Cent für den dreck bezahlen

    Antworten

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