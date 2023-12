PAYBACK PAY landet in der dm-App

Die mobile Bezahlfunktion PAYBACK PAY ist jetzt direkt in die dm-drogerie markt App integriert. Damit können die Nutzer der dm App jetzt mobil an der dm Kasse mit PAYBACK PAY bezahlen.

Durch die direkte Integration des PAYBACK PAY Buttons in die dm-App wird der Bezahlvorgang etwas vereinfacht, denn dadurch können Kunden automatisch aus der dm-App in den PAYBACK PAY Bezahlvorgang wechseln, ohne manuell zwischen den Apps wechseln zu müssen.

Um den Service nutzen zu können, müssen die Nutzer dennoch beide Apps installiert haben, sich in der PAYBACK App für PAY registrieren und ihr dm-Kundenkonto mit dem PAYBACK Kundenkonto verknüpfen.

PAYBACK bietet das mobile Bezahlen per App bereits seit 2016 an. Mit dem Service können PAYBACK Kunden an der Kasse bezahlen und dabei Punkte sammeln und einlösen. Seit vergangenem Jahr können Nutzer von PAYBACK PAY als Alternative zum Bezahlen über das Bankkonto auch eine „Kreditkarte“ (Debitkarten funktionieren ebenso) als Zahlungsmittel hinterlegen.

N26: Zuordnung einer Karte zum Space möglich Die Bank N26 führt aktuell ein neues Feature ein, welches erste Premium-Kunden ab sofort nutzen können. So ermöglicht das Unternehmen ab sofort die Zuordnung einer N26 Karte zu einem Space. […]20. Juli 2022 JETZT LESEN →

-->