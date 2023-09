Phantom Liberty: So schaltet ihr das neue Ende in Cyberpunk 2077 frei

Morgen erscheint Phantom Liberty für Cyberpunk 2077, das erste große DLC mit einer neuen Geschichte. Ich konnte es bereits durchspielen und es lohnt sich. Eine Frage, die sich aber viele stellen werden: Wie schaltet man das neue Ende frei?

Ich werde euch hier nichts zur neuen Story verraten und ich werde euch auch nicht das neue Ende verraten, aber es gibt natürlich gewisse Spoiler im Text. Wer also gar nichts wissen will: Zockt es einmal durch und schaut, ob es auch so kommt.

Gut, wichtiger Hinweis, jetzt kommen Spoiler zu Phantom Liberty.

Phantom Liberty: Das neue Ende einleiten

Ihr könnte das DLC bis zur letzten Hauptmission ganz entspannt zocken, merkt euch einfach „Firestarter“. An dieser Stelle auch mein Tipp, dass ihr diesen Beitrag an dieser Stelle speichert und vor der Mission speichert. Zockt sie, schaut, ob ihr es auch so aktiviert und falls nicht, dann habt ihr ja einen passenden Speicherpunkt.

So, wirklich letzter Hinweis, wir kommen jetzt zu Spoilern.

In dieser Mission begebt ihr euch in den Bunker unter einem Stadion und dort gibt es relativ schnell eine wichtige Entscheidung zu treffen. Bei beiden könnt ihr später das neue Ende freischalten, also gehen wir die beiden Möglichkeiten kurz durch:

Ihr helft Songbird: Mission zu Ende genießen, auf Anruf von Reed warten, die Zeit kann geskippt werden (lest auch alle Nachrichten, die er euch danach schickt) und zur finalen Mission begeben, die euch Songbird gibt. Genießt das Finale, gegen Ende ist es nur wichtig, dass ihr Reed am Leben lasst, er darf nicht sterben.

Ihr helft Reed: Mission zu Ende genießen, auf den Anruf von Reed warten, die Zeit kann auch hier geskippt werden, zur letzten Mission begeben. Hier ist es ganz wichtig, dass ihr Songbird am Ende den Todeswunsch verweigert, beide Male.

In beiden Fällen leben also Songbird und Reed am Ende und der Ablauf ist minimal anders, aber ihr wartet erneut auf einen Anruf von Reed. Ich musste zwei volle In-Game-Tage skippen, bis dieser kam. Trefft euch mit Reed, sprecht mit ihm, genießt den Dialog und wartet dann erneut (bei mir war es ein In-Game-Tag) auf Reed.

Das Ende ist in beiden Fällen gleich, nur der Weg ist anders.

Phantom Liberty: Welche Mission spielen?

Ich habe vor dem Test beide Missionen gespielt und kann auch beide empfehlen, sie unterscheiden sich aber. Ihr wollt nur eine spielen? Es gibt einen klaren Tipp.

Achtung, es gibt einen weiteren Spoiler, aber nicht zur Geschichte.

Meine ganz klare Empfehlung lautet: Helft Reed. Die letzte Mission vor dem neuen Ende ist fantastisch und eine der besten im ganzen Spiel. Wenn ihr Songbird helft, dann gibt es Action pur, macht auch Spaß, aber hier bekommt ihr ganz viel Story.

Ich gehe sogar so weit und behaupte, dass diese Mission entscheidend für den Eindruck des DLCs sein kann. Nehmt euch Zeit und spielt diese Mission in einer ruhigen Minute (okay, eher Stunde). In Kombination mit dem neuen Ende, großartig.

