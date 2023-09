Phantom Liberty im Test: Cyberpunk 2077 2.0 ist ein richtig gutes Spiel

Ich war nicht der größte Fan von Cyberpunk 2077 zum Launch, obwohl ich sehr hohe Erwartungen hatte. Das lag aber vor allem daran, dass das Spiel selbst bei mir auf der Xbox Series X nicht gut lief und ich das so einfach nicht durchspielen wollte.

Also entschied ich mich, das Next-Gen-Update abzuwarten und wechselte auch noch zur PlayStation 5, da die Entwickler den DualSense unterstützen. Und das war genau die richtige Entscheidung, denn der erste Durchlauf hat mir gut gefallen.

Cyberpunk 2.0 optimiert das ganze Spiel

Vor ein paar Wochen startete ich dann einen neuen Durchlauf und wählte sehr viele Entscheidungen anders, das Erlebnis war noch besser. Das hatte natürlich einen Grund, denn Cyberpunk 2.0 und auch das große DLC „Phantom Liberty“ sind da.

Ich durfte beides in den letzten Tagen vorab auf der PS5 zocken und was soll ich sagen: Wer Cyberpunk 2077 bisher noch nicht gespielt hat, jetzt ist ein sehr guter Zeitpunkt, denn Version 2.0 macht viele Dinge besser und wirkt noch viel runder.

Neuer Skill-Aufbau, bessere Polizei, überarbeitet KI, bei CD Project Red hat man quasi keinen Stein auf dem anderen gelassen und alles überarbeitet. Alles sieht auf der einen Seite gewohnt, aber auch neu aus, das zieht sich durch fast jedes Menü.

Doch das echte Highlight ist die Erweiterung, die übrigens die einzige bleiben wird. Die Entwickler arbeiten jetzt an einem Nachfolger und das Spiel ist abgeschlossen. Allerdings gibt es sehr viel neue Story und dazu auch noch ein ganz neues Ende.

Phantom Liberty ist eine klare Empfehlung

Mein Fazit zu Phantom Liberty? Ja, großes Kino. Ganz großes Kino. Dogtown, der neue Bereich, ist nicht so groß, aber wesentlich detaillierter und hat mehr Tiefe. Er ist übrigens mit einer kurzen Ladezeit vom Rest der Stadt (Night City) abgetrennt.

Die Geschichte ist aber das echte Highlight und das fängt schon mit der ersten Mission an, die euch nach Dogtown führt. Sie ist neben dem Finale eine der besten Missionen des ganzen Spiels. Natürlich liefert auch Idris Elba ab, aber auch Keanu Reeves ist dabei und die anderen Charaktere im DLC haben mir auch sehr gefallen.

Ich komme von Starfield, mit dem ich wie erwähnt nicht warm wurde, hier sieht und spürt man die Emotionen. Und das auch im neuen Ende. Ich sage euch exakt gar nichts zur Story, aber falls euch Cyberpunk gefallen hat: Kauft unbedingt das DLC.

Wie lange geht die neue Story? Sagen wir mal gute 10-12 Stunden ist man schon damit beschäftigt, wenn man danach das neue Ende mit einberechnet. Für die Hauptstory benötigte ich damals gute 16 Stunden. Dabei bleibt es aber natürlich nicht, denn auch Dogtown liefert neue Nebenmissionen und weitere Möglichkeiten.

Cyberpunk 2077 in Kombination mit Version 2.0 und Phantom Liberty würden von mir als Gesamtpaket, so wie es heute dasteht, eine 10 von 10 bekommen. Das Spiel ist endlich fertig und wäre es so 2023 erschienen, es wäre mein Spiel des Jahres.

Also vielleicht, ich habe auch sehr große Erwartungen an die freundliche Spinne aus der Nachbarschaft. Es ist übrigens ein absurd gutes Jahr für hochwertige Spiele.

Phantom Liberty ist eine rundum gelungene Erweiterung, mit einer neuen und auch abwechslungsreichen Map, vielen neuen Charakteren, die eine rasante und gute Geschichte erzählen, die optional ein neues Ende mitbringt und mir gefallen hat.

Wer Cyberpunk 2077 vorher nicht mochte, der wird es jetzt vermutlich auch nicht mögen, denn Version 2.0 und Phantom Liberty bauen darauf auf und verändern das Spiel nicht, sie optimieren es. Wer allerdings Cyberpunk 2077 vorher mochte, der wird das Spiel nach dem Update und mit dem DLC mit Sicherheit noch mehr mögen.

Die Story von Phantom Liberty hat mir sogar noch etwas mehr Spaß als die normale Story von Cyberpunk 2077 gemacht. Sie ist übrigens relativ unabhängig davon, es gibt zwar Überschneidungen, aber es ist ein eigener, kurzer, spannender Thriller.

Ich gehe sogar so weit und sage, dass Cyberpunk für mich mittlerweile das beste Spiel von CD Project Red ist. Genau so ein Meisterwerk habe ich damals erwartet und fast drei Jahre nach dem Release haben die Entwickler dieses Spiel geliefert.

PS: Phantom Liberty ist nur für den PC und die Xbox Series S/X und PlayStation 5 verfügbar, kann nur digital erworben werden und kostet zum Start 30 Euro. Die alte Konsolengeneration fliegt also endlich raus, was man definitiv schon bei Cyberpunk 2077 hätte machen sollen. Ich empfehle da auch ausschließlich aktuelle Hardware.

