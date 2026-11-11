Mercedes E-Klasse wird 2027 elektrisch und geht es anders an

Mercedes ist mit dem EQE gescheitert und hat das Elektroauto mittlerweile auch eingestellt. Doch die E-Klasse gehört zu den erfolgreichsten Modellen im Konzern, natürlich trennt man sich nicht davon, es kommt eine elektrische E-Klasse.

Diese wird 2027 auf den Markt kommen, das hat Ola Källenius diese Woche erneut in der Automobilwoche bestätigt. Und sie geht die Sache anders an und wird ein sehr wichtiges Modell für Mercedes, denn sie soll China wieder auf Spur bringen.

Die neue E-Klasse wird sehr wichtig

Mercedes musste im dortigen „Hyperwettbewerb“ (wie es der Chef von Mercedes beschreibt) spürbar Federn lassen, will den Markt aber nicht aufgeben. Ganz im Gegenteil, er bleibt eine wichtige Säule und das wird man bei der E-Klasse sehen.

Wer in China erfolgreich sein möchte, der benötigt eine Kostenstruktur, die „zu 100 Prozent chinesisiert“ ist. Das wird bei der E-Klasse der Fall sein, sie ist das erste Fahrzeug, was für diese neue Ära von Mercedes entwickelt wurde. Und obwohl es Mercedes nicht gut geht sei es „die spannendste Zeit, in dieser Industrie zu sein“.

Schauen wir mal, ich glaube ja nicht, dass die aktuelle Krise von Mercedes nur eine Folge des intensiven Wettbewerbs in China ist, da gibt es noch andere Probleme. Aber man hat laut Ola Källenius aus den Fehlern gelernt und stellt sich neu auf.

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