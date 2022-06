Prosenic M8 Pro: Günstiger Saugroboter mit Absaugstation ausprobiert

Mit dem Prosenic M8 Pro befindet sich einer der günstigeren Saugroboter mit Absaugstation auf dem Markt. Ich konnte ihn aktuell sogar für schlappe 387,- EUR inkl. Absaugstation in einem Shop finden. In dieser Preisregion würde ich persönlich lediglich Solo Saugroboter erwarten. Also ab damit in einen Test!

Lieferumfang

Im Lieferumfang befinden sich neben dem Saugroboter und der Absaugstation noch diverse Zubehör- und Ersatzteile. So finden wir eine kleine Reinigungsbürste, zwei Ersatzbeutel für die Absaugstation, eine Fernbedienung nebst Batterien für die Fernbedienung, die Bedienungsanleitung, ein Ersatzfilter und eine weitere seitliche Ersatzbürste.

Die Fernbedienung möchte ich direkt noch einmal extra hervorheben. Diese ist heute bei fast keinem Saugroboter mehr dabei. Klar bleibt die Option den Robo auch über Google oder Alexa zu starten, am Gerät selbst oder in der App. Aber eine Fernbedienung kann sicher nicht stören.

Inbetriebnahme

An der Absaugstation wird das beiliegende Stromkabel eingesteckt und noch etwaige Transportsicherungen vom Robo entfernt. Dann wie immer eine gute Position für die Station gesucht. Dabei sollte seitlich und davor wenn möglich nichts im direkten Umfeld stehen, so dass der Robosauger bequem weg und wieder hin navigieren kann. Die Absaugstation besitzt auf der unteren Rückseite einen Filter und wird oben aufgeklappt, um dort die Staubsaugerbeutel (4,3 Liter) zu wechseln. Es gibt Tasten auf der Oberseite, mit denen dann der Absaugvorgang abgebrochen oder der Robosauger zurück gepfiffen werden kann. Erfahrungsgemäß halten die Staubsaugerbeutel in meiner Wohnung locker über mehrere Wochen! Ersatz gibt es beispielsweise auf Amazon im 3er Pack für 9,99 EUR.

Dann sollte (optional) die App installiert und eingerichtet werden. Dazu die Prosenic-App aus dem Playstore oder Applestore runterladen und sich per Mail registrieren. Nur so kann man später auch von unterwegs auf den Robo zugreifen und ihn gegebenenfalls auch mal außerplanmäßig von unterwegs starten oder überwachen.

In der App muss der Sauger dann mit dem heimischen WLAN verbunden werden. Selbiges sollte in 2.4 GHz funken, damit es auch problemlos gefunden werden kann. Einmal verbunden geht es in der App mit den üblichen Verdächtigen wie z. B. der neuesten Firmware-Suche oder der Einstellung der Systemsprache des Robosaugers weiter. Ihr dürft dem Robo hier nun auch einen Namen vergeben und könnt beispielsweise einstellen wie oft der Robo in die Absauganlage entleert werden soll.

Ebenfalls in der App gibt es auch eine Fernbedienung, mit der der Robosauger wie auch mit der tatsächlichen Fernbedienung gesteuert werden kann.

Mit dem ersten Reinigungsvorgang wird dann auch schon eine Karte der Wohnung erstellt. Diese kann dann später auch editiert werden. So können einzelne, evtl. falsch erkannte Räume zusammengefügt oder getrennt, umbenannt und als wichtigsten Punkt dann auch mit Nogo-Zonen oder Sperrlinien versehen werden. Selbiges dann beispielsweise um den Kabelsalat unter dem alten Schreibtisch nicht vom Robo auffressen oder auch den Trinkbrunnen nicht versehentlich vom Robo durch die Wohnung schieben zu lassen.

In der (teilweise nicht unbedingt gut übersetzen App – Lichtschalter statt Beleuchtung als Beispiel) findet man dann auch ein Protokoll über die bisher getätigten Reinigungsarbeiten. Also wieviele Quadratmeter abgefahren wurden und wie lange das gedauert hat etc.

Ebenfalls in der Anwendung können dann auch Zeiträume festgelegt werden, damit der Robosauger dann etwa jeden Werktag um 10 Uhr eine Reinigungsrunde startet. In dieser Rubrik können dann auch nur bestimmte Zimmer ausgewählt werden, die man im vorigen Schritt ja hoffentlich brav benannt hat.

Der M8 Pro hat auf der Oberseite einen Laser zur Navigation verbaut bekommen. Dieser Bumper, in welchem sich der Laser versteckt, hat Kontaktsensoren, die verhindern, dass der Robo sich wegen der Höhe des Bumpers festfährt. Insgesamt kommt der Sauger unter ca. 10 Zentimeter hohe Objekte.

Auch sonst hat der M8 Pro noch viele weitere Features und Sensoren. Ein Sensor stellt die Saugleistung höher, wenn der Robo auf einen Teppich fährt, der nächste erkennt Treppen und verhindert einen Absturz etc. Das alles gehört mittlerweile für mich schon zum Standard. Zumindest in dieser Preisklasse.

Wir haben zwei Kater mit mehr oder weniger weißem Fell im Haushalt. Die Haare finden sich natürlich auch im Staubsauger. Wenn der Sauger also in der Theorie dank der Absaugstation einen Monat ohne Probleme arbeiten könnte, so muss ich ihn (wie alle bisher von mir getesteten Staubsaugerroboter) trotzdem spätestens alle zwei Wochen reinigen.

Das ist aber kein Problem und in fünf Minuten erledigt. Auf der Unterseite wird die kleine Bürste oben links von etwaigen Haaren befreit. Auch das Rädchen in der Mitte hat meist ein paar davon an der Achse hängen. Hier hilft mir meist eine kleine Pinzette oder sowas. Danach noch kurz die breite Bürste ausgeclipst und mit einer kleinen Schere fahre ich dann die groben Rillen auf der Plastikrolle entlang. Das schneidet längere evtl. umwickelte Haare ab und danach kann man sie ganz bequem entfernen. Das war es auch schon meist.

Je nach Verschmutzungsgrad muss dann hier und da noch der Filter ausgebürstet werden. Und schon kann der kleine Racker wieder auf Tour durch die heimische Wohnung gehen.

Beim manuellen entleeren des Abfallbehälters hilft eine Rückhalteklappe, dass kein Dreck aus dem Behälter auf dem Weg zur Mülltonne entweicht. Der Abfallbehälter beherbergt auch die Putzflüssigkeit. Durch die Abdeckung wird die Flüssigkeit nachgefüllt.

Als Reinigungssystem wird hier lediglich ein Mop unter den Behälter geklemmt und während der Fahrt Stück für Stück Flüssigkeit auf den Mop rausgelassen, welcher dann während der Fahrt hinter bzw. unter dem Sauger herzieht. Die 200ml genügten für meine knapp 40 Quadratmeter in Reinigungsstufe 3 ca. für eine Reinigungsfahrt.

Über die App kann der Sauger auch angewiesen werden, in Y-Formation zu fahren. Dadurch fährt der Sauger vor- und zurück über diese Stellen. Dennoch ist mir persönlich diese Reinigungsfunktion für den Alltag zu wenig und ich nutze den Sauger nur zum saugen. Gewischt wird dann von Zeit zu Zeit händisch. Manch deutlich teurerer Sauger rubbelt ja mittlerweile ordentlich mit den Möppen über den Boden. Das klingt deutlich sauberer und muss ich mir mal bei Gelegenheit genauer ansehen.

Auch der M8 Pro überwindet Hindernisse mit ca. 2 cm Höhe. Genau das ist das Problem bei unseren aufklappbaren Wäscheständern, die wir gern mal in der Wohnung stehen haben. Der Sauger fährt zur Hälfte über eines der Gestelle und rammelt sich dann einige Sekunden vor- und zurück bis er dann das Hindernis irgendwie überwunden hat. Das macht leider jeder Robosauger, den ich bisher testen konnte. Bei all der AI und KI schafft es keiner zu realisieren, dass dort ein Wäscheständer steht. Oft fahren die kleinen Racker drüber nur um sich dann zu drehen und von der anderen Seite nochmal drüber zu fahren. Auch das macht der M8 Pro wie auch alle anderen Sauger, die ich bisher testen durfte.

Der knapp 5200 mAh große Akku soll für eine Reinigungsgröße bis zu 250 Quadratmeter genügen! Das kann ich so nicht nachprüfen, aber unsere ca. 90 Quadratmeter haben eine zu reinigende Fläche (Sofa, Bett, Küche, diesdas muss ja an Fläche abgezogen werden) von ca. 43 Quadratmeter welche in ca. 50 Minuten gereinigt wurden. Da war immer noch reichlich Akku über und so kann ich mir vorstellen, dass das durchaus möglich sein dürfte.

Die Absaugstation misst ca. 35x30x20cm. Das ist verglichen mit Mitbewerbern verhältnismäßig kompakt, hat aber auch den Nachteil, dass hier keine Platte unterhalb des Robosaugers angebracht ist, welche die Feuchtigkeit eines evtl. montierten Mops aufnimmt. Ich habe die Wisch-Funktion nur 1-2mal getestet und nutze sie wie gesagt im Alltag nicht um das auf Dauer zu überprüfen, aber geschadet hätte eine solche Platte sicher nicht.

Fazit

Preislich finde ich ganz interessant, dass ihr einige Euro sparen könnt, je nachdem bei welchem Online-Shop ihr den Robosauger kauft. Bei Galaxus kam ich auf einen Preis von aktuell sogar 366 EUR, bei Geekmaxi 394 EUR und bei Amazon dann auf 499 EUR.

Aufgesaugt wurde alles anstandslos. Auch die Ecken wurden wie üblich gereinigt. Hier kann man dem M8 Pro nichts negatives vorwerfen.

Gehe ich also vom Galaxus oder Geekmaxi-Preis aus, so finde ich den Staubsauger absolut prima preislich angesiedelt. Die Wisch-Funktion würde ich persönlich nicht ganz so weit in den Vordergrund setzen, wer darauf Wert legt, sollte eventuell deutlich tiefer in die Tasche greifen und eines der über 1000 EUR teuren Mitbewerber-Produkte auf dem Markt kaufen. Dort wird dann sicher besser gerubbelt und teilweise sogar die Möppe auf der Absaugstation wieder gesäubert und das Wasser gewechselt.

Aber das ist alles weit weg von unserer 366 EUR-Preiskategorie hier und in dieser Region würde ich den M8 Pro absolut empfehlen.

Wertung des Autors

Michael Meidl bewertet Produkt oder Dienst mit 4.0 von 5 Punkten.

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

