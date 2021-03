Razer Anzu: “Smarte” Brille kommt mit Blaulichtfilter und Open-Ear-Audio

Eigentlich ist die Marke Razer vor allem für ihr Gaming-Zubehör bekannt. Nun wurde mit der Razer Anzu allerdings eine “smarte” Brille vorgestellt, die sich insbesondere an Sportler und Arbeiter im Homeoffice richtet. Für 209 Euro erhalten sie eine auffällige Brille mit Blaulichtfilter und Open-Ear-Audio.

Smarte Brillen gibt es bislang nur wenige am Markt. Zu Herstellern wie Bose und Amazon stößt nun jedoch auch die Gaming-Marke Razer hinzu. Deren Modell, die Razer Anzu, kombiniert eine klassische Bildschirmarbeitsplatzbrille inklusive Blaulichtfilter mit einem Bluetooth-Headset. Hierzu sind in beiden Bügeln der Brille zwei kleine Lautsprecher sowie omnidirektionale Mikrofone verbaut. Sitzt ihr im Homeoffice, könnt ihr somit ohne separates Headset an euren Telefon- und Videokonferenzen teilnehmen.

Möchtet ihr die Razer Anzu hingegen eher beim Sport einsetzen, ist das natürlich ebenfalls möglich. Hierzu lassen sich die Brillengläser gegen solche mit UV-Schutz austauschen. Unterwegs könnt ihr die abgespielte Musik einfach per Sprachassistent oder Touchbedienung steuern. Beachten solltet ihr allerdings, dass die Musik aufgrund der Lautsprecher auch in eurer Nähe wahrgenommen werden kann. Die “smarte” Brille taugt daher eher für einen Radtrip als den Einsatz im Fitnessstudio, wobei die maximale Laufzeit von ca. 5 Stunden die Distanz eventuell etwas einschränken könnte.

Angeboten wird die Razer Anzu ab sofort in zwei verschiedenen Designs auf der Webseite des Herstellers. Zum Preis von 209 Euro erhaltet ihr die smarte Brille entweder mit runden oder rechteckigen Gläsern inklusive eines Trage-Etuis aus Kunstleder.

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

