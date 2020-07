ROG Phone 3: Gaming-Smartphone von Asus wird am 22. Juli vorgestellt

Asus wird uns am 22. Juli das neue Gaming-Smartphone ROG Phone 3 präsentieren. Hochtrabend betitelt man das Modell schon jetzt als kommenden Game Changer.

Asus legt auch dieses Jahr mit einem neuen Gaming-Smartphone nach und hat nun bekannt gegeben, dass das ROG Phone 3 am 22. Juli erscheinen wird. Ab 16 Uhr deutscher Zeit werde man ein Online-Event veranstalten und anschließend alle Details veröffentlichen.

Obwohl bis dahin noch mehr als zwei Wochen vergehen müssen, sind uns aber schon jetzt einige Informationen zum ROG Phone 3 bekannt. So wurde das Gaming-Smartphone kürzlich bei der TENAA gesichtet, die uns einen ersten Blick auf die Spezifikationen des Geräts erlaubte.

Diese Spezifikationen werden vermutet

So können wir uns vermutlich auf ein 6,59 Zoll großes AMOLED-Display mit 144 Hz, einen auf 3,09 GHz übertakteten Snapdragon 865 oder gar 865+ und bis zu 16 GB RAM einstellen. Intern wird es bis zu 512 GB Speicherplatz geben und der Akku fasst stolze 6.000 mAh. 5G ist selbstverständlich ebenso wie zwei Kameras mit 64 und 13 Megapixeln an Bord.

Ob sich all diese Spezifikationen letztlich bestätigen und welche Features das ROG Phone 3 noch so mitbringt, werden wir dann spätestens am 22. Juli erfahren. Bis dahin müssen wir uns vermutlich noch ein klein wenig gedulden.

