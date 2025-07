game Charts in Deutschland: Neueinsteiger und Comeback-Titel im Überblick

Im Juni 2025 belegt „Star Wars Battlefront II” den ersten Platz in den offiziellen Gamecharts. Der Mehrspieler-Shooter von Electronic Arts erlebt rund acht Jahre nach seiner ursprünglichen Veröffentlichung ein Comeback, das unter anderem durch das Finale der aktuellen Staffel der Serie „Andor“ verstärkt wurde. Trotz seines Alters führt der Titel damit die Verkaufszahlen an und zeigt die anhaltende Popularität des „Star Wars“-Franchise.

Mit „Death Stranding 2: On the Beach” und „Mario Kart World” haben es im Juni auch zwei Neuveröffentlichungen in die Charts geschafft. „Death Stranding 2” von Sony, das die Geschichte des Lieferboten Sam fortsetzt, erreichte Platz zehn. Das Spiel knüpft inhaltlich an seinen Vorgänger an und wurde Ende Juni veröffentlicht. „Mario Kart World“, das zusammen mit der neuen Nintendo Switch 2 erschienen ist, stieg auf Platz 17 ein. Der Titel bietet klassische Rennspiel-Elemente mit neuen Strecken und Charakteren im bekannten Nintendo-Stil.

Top 20 der als Download und auf Datenträgern meistgekauften PC- und Konsolenspiele im Juni 2025 in Deutschland:

Die game Charts listen monatlich die meistverkauften PC- und Konsolenspiele in Deutschland. Berücksichtigt werden sowohl Verkäufe auf physischen Datenträgern als auch digitale Downloads. Die Erhebung erfolgt über Games Sales Data (GSD), eine Plattform der Organisation Video Games Europe (VGE). Die Daten werden von den Publishern zur Verfügung gestellt und umfassen Verkäufe über den Einzelhandel sowie über große digitale Plattformen wie Nintendo eShop, PSN, Xbox Store oder Steam.

Allerdings gibt es Einschränkungen bei der Erhebung: Digitale Verkäufe von Nintendo-Titeln über den Nintendo eShop werden nicht erfasst. Diese Lücke kann sich auf die Platzierung einzelner Titel auswirken, insbesondere bei Nintendo-exklusiven Spielen, deren Verkaufszahlen dadurch unvollständig in die Statistik einfließen können.

Und hier gibt es noch die Mobile Charts für den vergangenen Monat:

