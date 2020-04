Samsung Galaxy M21 kommt für 219 Euro nach Deutschland

Das vergangenen Monat vorgestellte Einsteiger-Smartphone Samsung Galaxy M21 kommt nun auch in Deutschland auf den Markt. Ab sofort kann das Modell mit riesigem 6.000 mAh Akku hierzulande zum Preis von 219 Euro erworben werden.

Samsung bringt mit dem Galaxy M21 ein neues Einsteiger-Smartphone in Deutschland an den Start. Ausgestattet ist es mit einem 6,4 Zoll großen Super-AMOLED-Display, welches mit 2.340 x 1.080 Pixeln für die Preisklasse eine hohe Auflösung besitzt. Der verbaute Exynos 9611 Octa-Core-Prozessor kann auf 4 GB RAM zurückgreifen, außerdem sind 64 GB an erweiterbarem internen Speicher verbaut.

Die Hauptkamera des Samsung Galaxy M21 löst mit 48 Megapixeln auf. Ihr steht eine 8-Megapixel-Weitwinkelkamera zur Seite. Des Weiteren ist noch ein 5-Megapixel-Sensor zum Erfassen von Tiefeninformationen an Bord. Die Frontkamera löst mit 20 Megapixeln auf und sitzt in der Notch des Infinity-U-Displays.

Großer Akku mit 6.000 mAh

Das Highlight des Samsung Galaxy M21 stellt wohl der 6.000 mAh große Akku dar, mit dem Laufzeiten von mehreren Tagen möglich sein dürften. Mit bis zu 15 Watt fällt die Ladegeschwindigkeit für ein Einsteigermodell recht ordentlich aus, allerdings schlägt sich der große Energiespeicher natürlich auch auf das Gewicht nieder: Mit 188 Gramm fällt das Galaxy M21 recht schwer aus.

Das Samsung Galaxy M21, welches mit Android 10 und der OneUI 2.0 daherkommt, ist ab sofort zum Preis von 219 Euro in den Farben Blue, Green und Black erhältlich. Bis zum 27. April gibt es das Modell noch exklusiv direkt bei Samsung zu kaufen, danach nehmen es auch weitere Händler in ihr Angebot auf.

