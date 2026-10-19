Samsung Galaxy S27-Reihe könnte wieder früher kommen

Samsung änderte angeblich in letzter Minuten den Plan und strich das Galaxy S26 Edge komplett aus dem Lineup und brachte das Galaxy S26+ zurück, was aber für eine Verspätung sorgte, da man die Reihe erst im März auf den Markt brachte.

Doch 2027 könnte Samsung wieder zurück auf Kurs kommen, wie man aus dem Heimatland in Südkorea hört. Demnach peilt Samsung wieder Januar an, was auch der Marktstart sein soll. Spätestens im Februar werden die neuen Modelle kommen.

Die Serienproduktion soll bald anlaufen, es gibt immer noch ein paar Last-Minuten-Entscheidungen beim Speicher und RAM (was immer teurer wird), die nicht final geklärt wurden, aber das wird den Marktstart im nächsten Jahr nicht beeinflussen.

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