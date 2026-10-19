Amazon: Der große Tablet-Neustart ist da
Tablet-Hersteller, abgesehen von Apple, tun sich seit Jahren schwer, seien es Google, die ihre Pläne aktuell mal wieder auf Eis gelegt haben, Samsung, die ihr Lineup immer wieder überarbeiten, oder Amazon, die jetzt ganz neu durchstarten.
Vor ein paar Tagen hat man einen Neustart bei Tablets angekündigt, die Fire-Reihe ist Geschichte und ab heute verkauft man die Amazon Alexa Tablets. Drei Stück gibt es, 8 Zoll, 11 Zoll und 12 Zoll, das große auf Wunsch sogar mit mattem Display.
Die Ausstattung reicht von mageren 4 GB RAM bis hin zu 16 GB RAM, von eher sehr schwachen Chips bis hin zu einem aktuellen 8-Kern-Chip. Richtig Highend wird es allerdings auch nicht, denn dieses Feld überlassen so ziemlich alle dem Apple iPad.
Amazon setzt endlich auf Google
Eine Besonderheit ist aber nicht unbedingt die Hardware, da könnt ihr euch auf den jeweiligen Produktseiten die Details anschauen, die Besonderheit ist, dass man hier endlich wieder auf Android mit Google-Diensten und dem Google Play Store setzt.
Absolute „No-Brainer“ sind die neuen Tablets aktuell noch nicht, man merkt bei Amazon auch, dass sie ihre Hardware nicht mehr verscherbeln wollen, aber sowas kauft man in der Regel im Angebot bei Amazon und das erste dürfte bald kommen.
Ich bin auf die neuen Tablets gespannt, wir schauen uns auch zwei davon an, da kommt also bald noch mehr. Mal schauen, wie sich das Lineup entfaltet und was nach diesem Trio kommt. Noch günstiger? Noch teurer? 2027 wird interessant.
mobiFlip werbefrei lesen Mit deinem Plus-Abo unterstützt du unsere Arbeit direkt. Kostenlos testen ↗
Für das gebotene, einfach viel zu teuer. Von der ganzen Werbung und Bloatware wollen wir erst gar nicht anfangen.
Naja, preislich sind die alle nicht interessant. Das kleine hat zu wenig Speicher, dass mittlere für den Preis einen zu schlechten Prozessor und das große ist nur mit der Tauschaktion in der kleinen Ausstattung interessant. Damit passt auch das Preis-/ Leistungsverhältnis.
Allerdings weiß man bei Amazon nie wie sie die Tablets pflegen und da es keine Aussage zu Updates gibt, erwarte ich da auch nicht viel. Die Fire Tablets wurde ja sogut wie nie auf eine neueren Version gehoben. Dafür ist dann auch der Angebotspreis zu hoch.
Vielleicht könnt ihr ja erfahren wie Amazon mit Updates plant.
Hoffe, das „Kleine“ ist bei den Tests mit dabei. Das würde mich tatsächlich interessieren, vor allem als Kindle-Ersatz (mir sind all die Nachteile bei Laufzeit und Display bewusst).
Wir haben vorerst das 11er (René) und 12 Pro in matt (ich). Habe beim 8er kurz überlwgt, aber die Hardware ist echt miserabel.
Ja, das ist sie in der Tat. Da fährt man mit einen Galaxy Tab A10 deutlich besser, vor allem gibt es da 6 Versionsupdates. Und wenn man bei Samsung bestellt bekommt man das Gerät für einen noch immer interessanten Preis mit mehr Arbeitsspeicher, damit ist das Gerät ordentlich flott, ich hab es nämlich in der Ausstattung als Tab A9