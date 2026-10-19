Amazon: Der große Tablet-Neustart ist da

Tablet-Hersteller, abgesehen von Apple, tun sich seit Jahren schwer, seien es Google, die ihre Pläne aktuell mal wieder auf Eis gelegt haben, Samsung, die ihr Lineup immer wieder überarbeiten, oder Amazon, die jetzt ganz neu durchstarten.

Vor ein paar Tagen hat man einen Neustart bei Tablets angekündigt, die Fire-Reihe ist Geschichte und ab heute verkauft man die Amazon Alexa Tablets. Drei Stück gibt es, 8 Zoll, 11 Zoll und 12 Zoll, das große auf Wunsch sogar mit mattem Display.

Die Ausstattung reicht von mageren 4 GB RAM bis hin zu 16 GB RAM, von eher sehr schwachen Chips bis hin zu einem aktuellen 8-Kern-Chip. Richtig Highend wird es allerdings auch nicht, denn dieses Feld überlassen so ziemlich alle dem Apple iPad.

Amazon setzt endlich auf Google

Eine Besonderheit ist aber nicht unbedingt die Hardware, da könnt ihr euch auf den jeweiligen Produktseiten die Details anschauen, die Besonderheit ist, dass man hier endlich wieder auf Android mit Google-Diensten und dem Google Play Store setzt.

Absolute „No-Brainer“ sind die neuen Tablets aktuell noch nicht, man merkt bei Amazon auch, dass sie ihre Hardware nicht mehr verscherbeln wollen, aber sowas kauft man in der Regel im Angebot bei Amazon und das erste dürfte bald kommen.

Ich bin auf die neuen Tablets gespannt, wir schauen uns auch zwei davon an, da kommt also bald noch mehr. Mal schauen, wie sich das Lineup entfaltet und was nach diesem Trio kommt. Noch günstiger? Noch teurer? 2027 wird interessant.

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