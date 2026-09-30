Smartphones

Samsung Galaxy S27 Ultra: Das Flaggschiff hat eine Kamera weniger

Oliver Schwuchow
Von
1 Kommentar
Samsung Galaxy S27 Ultra Mockup (KI)

Samsung wird uns Anfang 2027 sicher sehr zeitnah die neue S27-Reihe zeigen und wir durften hier bereits einen Blick auf das neue Flaggschiff werfen. Das Samsung Galaxy S27 Ultra wird optisch überarbeitet, bekommt aber eine Kamera weniger.

Laut „Ice Universe“ streicht Samsung eine der beiden Zoom-Kameras, es wird im kommenden Jahr genau genommen keinen 3-fach-Tele-Kamera mehr geben. Diese Aufgabe übernimmt bald der Hauptsensor, es ist also dann ein rein digitaler Zoom.

Der 5-fache Zoom bleibt, da tut sich auch bei der Hardware nichts, es kommt der exakt gleiche Sensor wie im Samsung Galaxy S26 Ultra zum Einsatz. Technisch also vielleicht sogar ein Rückschritt im kommenden Jahr, das wird sich aber noch zeigen.

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  1. ChrisH 🏅
    sagt am

    Naja, der 10MP 3fach-Zoomsensor war jetzt auch nicht der beste Sensor und hätte auch mal ein Upgrade auf 50MP benötigt um auf Xiaomi und Oppo auszuschließen.

    Antworten

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