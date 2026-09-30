Samsung Galaxy S27 Ultra: Das Flaggschiff hat eine Kamera weniger

Samsung wird uns Anfang 2027 sicher sehr zeitnah die neue S27-Reihe zeigen und wir durften hier bereits einen Blick auf das neue Flaggschiff werfen. Das Samsung Galaxy S27 Ultra wird optisch überarbeitet, bekommt aber eine Kamera weniger.

Laut „Ice Universe“ streicht Samsung eine der beiden Zoom-Kameras, es wird im kommenden Jahr genau genommen keinen 3-fach-Tele-Kamera mehr geben. Diese Aufgabe übernimmt bald der Hauptsensor, es ist also dann ein rein digitaler Zoom.

Der 5-fache Zoom bleibt, da tut sich auch bei der Hardware nichts, es kommt der exakt gleiche Sensor wie im Samsung Galaxy S26 Ultra zum Einsatz. Technisch also vielleicht sogar ein Rückschritt im kommenden Jahr, das wird sich aber noch zeigen.

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