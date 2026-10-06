Überraschung: Zwei Apple Events im Oktober geplant

Apple hat in diesem Jahr viele komplett neue Produkte im Lineup, bei denen ich mir schon gedacht habe, dass eine Pressemitteilung alleine nicht reicht. Für den Home Hub, neuen TV und die HomePods gibt es am 13. Oktober ein weiteres Event.

Das hat MacRumors jetzt ebenfalls erfahren, aber dabei bleibt es nicht, Ende des Monats ist noch ein Apple Event vorgesehen, so die Quelle. Es soll in der letzten Oktoberwoche stattfinden, der 27. und 28. Oktober wären hier also gute Tage.

Den Zeitraum rund um Halloween nutzte Apple schon häufiger, oft für neue Macs im November. Es sieht so aus, als ob das komplett neue MacBook mit OLED und Touchscreen also ein eigenes Event bekommt. Offiziell ist bisher jedoch nichts.

PS: Die anderen Macs könnten wir dort auch sehen, der iMac und das MacBook Pro (Basis) bekommen ja noch den M6. Die Frage ist nur, auf welchem der Event man das iPad mini mit OLED zeigt? Oder reicht Apple da eine kurze Pressemitteilung?

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